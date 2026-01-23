Insultan e intentar agredir físicamente a una médica en el centro de salud Cruz de Humilladero de Málaga

No se ha cumplido ni un mes del recién estrenado 2026 y ya se han registrado tres agresiones a profesionales sanitarios en la provincia de Málaga, lo que para el Sindicato Médico de Málaga (SMM) demuestra que este problema “sigue enquistado”.

El último caso denunciado es el de una médica que fue insultada y a la que intentaron agredir físicamente en el centro de Cruz de Humilladero, donde un grupo de profesionales se han concentrado este viernes para condenar la agresión.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 1 de enero en el servicio de Urgencias de dicho centro de salud. Una paciente acudió con mareos debido a un corte en un dedo y mientras la médica le daba indicaciones y le explicaba el procedimiento a seguir, la usuaria comenzó a exigirle a la facultativa lo que tenía que hacer y cómo proceder.

Vuelve con los familiares

“Además de insultarla e intentar pegarle con el monedero”, ha relatado el SMM en un comunicado. Ante la situación, el vigilante de seguridad y un celador intentaron tranquilizar a la paciente, mientras acudían agentes de la Policía que habían sido avisados y que cuando llegaron anotaron los datos de la paciente al conocer lo sucedido.

Concentración de médicos en el centro de salud Cruz de Humilladero para denunciar la agresión / L.O.

No obstante, la intervención del vigilante de seguridad y un celador, además de la presencia policial, “no fue suficiente para frenar la ira de la usuaria” contra la facultativa, ya que, posteriormente, regresó acompañada de familiares en busca de la profesional, aunque se toparon con la puerta cerrada del centro, por lo que abandonaron la entrada antes de la llegada de nuevo de la Policía.

Según ha informado el SMM, pese al temor a las posibles represalias de la paciente, la médica, que se encuentra bien, ha denunciado los hechos a la Policía.

Miedo en el puesto de trabajo

“No puede ser que ningún profesional, sea del ámbito que sea, tenga que ir con miedo a trabajar, ni se sienta inseguro en su puesto de trabajo y, mucho menos, cuando la labor de los médicos es ayudar a los pacientes”, ha señalado Teresa Valle, delegada de Prevención de Riesgos Laborales del SMM, que ha asegurado que están “indignados” por esta situación.

“Estamos muy preocupados por la deriva de esto, no solamente en nuestra comunidad autónoma, en más comunidades, pero al menos en otras sí que tienen elaborado un plan sancionador”, ha añadido la profesional, que ha criticado que en Andalucía no haya “medidas sancionadoras efectivas” por parte de la Consejería de Sanidad.

Exigen medidas "eficaces"

Asimismo, ha denunciado la falta de personal de seguridad. Aunque ha puntualizado que este centro de salud sí que cuenta con vigilancia, “la mitad de los centros de Málaga no la tienen, y los que lo tienen es a tiempo parcial”.

En el caso del Valle del Guadalhorce, ha recordado que no hay personal de seguridad en ningún centro ni en los puntos de Urgencias. “Entonces, estamos vendidos y a la merced de que pueda ocurrir cualquier desgracia un día”, ha lamentado la profesional.

Valle también ha criticado la enorme carga burocrática a la que debe enfrentarse cualquier profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tenga que comunicar de forma interna que ha sufrido una agresión. “Los trámites son interminables”, ha asegurado.

“El Sindicato Médico de Málaga muestra de nuevo su rechazo ante esta realidad que un año más azota a nuestros profesionales, teniendo en el punto de mira a la figura del facultativo, al que no se respeta y se le culpa de todos los males de la situación sanitaria del país por aquellos usuarios que protagonizan estas agresiones cada vez más comunes”, ha concluido el SMM en el comunicado, en el exigen medidas “más eficaces y contundentes” que contribuyan a erradicar estos comportamientos.