Keko, guía turístico malagueño: "Miles de personas vinieron a esta fuente de Antequera para buscar un tesoro"

Enfrente del toro encontrarás el tesoro. Así comienza la leyenda que protagoniza una de las fuentes más emblemáticas de la ciudad malagueña de Antequera y que sirve de homenaje a la fábula que escribió Washington Irving sobre este lugar en sus famosos 'Cuentos de la Alhambra', que llevó a miles de personas a acudir a esta fuente para buscar posibles joyas, monedas o riquezas.

Este enclave de interés histórico y belleza única es la Fuente del Toro, localizada en la calle del Rastro, frente al hermoso mirador de las Almenillas. "Esta fuente fue el motivo por el que miles de personas vinieron a Antequera exclusivamente para buscar un tesoro", ha asegurado al respecto Keko, historiador y guía turístico malagueño.

La búsqueda de un tesoro en una fuente de Antequera

Tal y como ha asegurado el experto, esta fuente, que está hecha con "los tres tipos de mármol que nos encontramos en El Torcal" y que se caracteriza por la cabeza de toro de la que emanan dos chorros de agua, fue el lugar al que acudieron miles de ciudadanos de toda la geografía para descubrir con sus propios ojos si en su ubicación se encontraba un tesoro.

"La culpa fue de Washington Irving, el autor de los famosos 'Cuentos de la Alhambra'", ha asegurado el guía turístico. Todo comenzó cuando el escritor estadounidense del Romanticismo estuvo viajando por Andalucía para descubrir sus riquezas y bellezas, lo que le llevó a visitar Antequera.

La importancia de los 'Cuentos de la Alhambra' en esta leyenda de Antequera

A causa de su visita a la ciudad, el autor escribió una fábula dentro de sus 'Cuentos de la Alhambra', que se publicaron en 1832, en la que aseguró que, delante de la Fuente del Toro, había escondido un tesoro.

"La gente venía a mansalva, pero no lo encontraba", ha afirmado el profesional. Y es que, tal y como pudieron descubrir esos buscadores de oro con el tiempo, el tesoro al que se refería Irving no eran joyas, collares o monedas, sino que se trataba de un "mensaje mucho más profundo".

El verdadero tesoro de Antequera

Lejos de ser una fortuna material, el tesoro con el que se topó Irving eran las impresionantes vistas que se pueden contemplar desde esta fuente, situada frente al mirador de las Almenillas.

"Se refería a esta maravilla de mirador y a estas preciosas vistas que tenemos de toda Antequera", ha afirmado el guía sobre este rincón que guarda historia, belleza y un tesoro mucho más valioso de lo que los seguidores de Irving creían.