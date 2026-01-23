Málaga invierte 72.000 euros en poner 'Pedregalejo' en la playa de Las Acacias

Pedregalejo ha estrenado este viernes unas letras escultóricas gigantes en las que el Ayuntamiento de Málaga ha invertido 72.000 euros y que se han instalado en la playa de Las Acacias. Se trata de un nuevo elemento ornamental que se suma a la rotulación artística que ya existe en otros enclaves del litoral de la capital, como en La Malagueta, Misericordia, El Dedo, El Palo y San Andrés, "consolidando una imagen reconocible de las playas malagueñas y convirtiéndose en un nuevo reclamo visual tanto para vecinos como para visitantes", según ha destacado el Consistorio durante la presentación de la obra.

Sin embargo, en esta ocasión, el emplazamiento elegido no se corresponde con la ubicación que anuncia, dado que las playas de Pedregalejo y las de Las Acacias están separadas por el arroyo de los Pilones.

Ubicación y dimensiones de las letras

Las nuevas letras se sitúan en el paseo marítimo El Pedregal, a la altura de los números 90-83, y ocupan una longitud total de 16 metros. Las piezas presentan dimensiones variables, con una altura que oscila entre 1,8 y 2,5 metros, y una anchura de entre 1,5 y 2 metros, ha informado el Ayuntamiento.

La presentación ha corrido a cargo de los concejales delegados de Playas y del Distrito Este, Teresa Porras y Carlos Conde, respectivamente.

Las letras se han descubierto este viernes y se suman a las ya existentes en otros puntos del litoral de Málaga. / Ayuntamiento de Málaga

Una inversión de más de 72.000 euros

El área de Playas ha destinado 72.116 euros al suministro e instalación de estas letras escultóricas, concebidas como un equipamiento ornamental que sirve también como elemento identificativo del entorno. "Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa apostando por la creación de iconos artísticos en las playas de Málaga, que actúan como referentes urbanos y contribuyen a reforzar la identidad de cada zona del litoral", destaca.

Las letras están construidas sobre una estructura de hierro recubierta con hormigón proyectado, modelado y texturizado con un acabado arenoso en un tono similar al de la arena del entorno. La cimentación se realiza mediante hormigón armado, garantizando su estabilidad.

Según informa el Consistorio, todos los materiales empleados son de primera calidad y aptos para ambientes marinos, lo que asegura su durabilidad frente a la salinidad y las condiciones propias del litoral.

El conjunto cuenta además con iluminación nocturna, lo que permite realzar las letras una vez cae el sol y mejora su visibilidad durante la noche, reforzando su papel como nuevo hito visual de la playa de Pedregalejo.