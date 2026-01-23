Málaga insiste en que la reordenación mejorará el tráfico en la rotonda de Manuel Azaña pese al rechazo vecinal y de la oposición

El Ayuntamiento de Málaga pondrá en marcha en las próximas semanas la reordenación del tráfico en la plaza Manuel Azaña, en el distrito de La Cruz del Humilladero, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la fluidez del transporte público. Insiste en impulsar este plan a pesar de la oposición vecinal y de las críticas de los grupos municipales de la oposición, que alertan de un posible colapso del tráfico y advierten de que su puesta en marcha provocará una “ratonera” en la zona.

La intervención, impulsada por el Área de Movilidad, ha sido presentada este viernes por las concejalas Trinidad Hernández y Teresa Porras y se desarrollará en dos fases, comenzando con una actuación ya en licitación y continuando con una prueba piloto de cambios en la circulación.

Propuesta para la mejora de la movilidad en la rotonda de Manuel Azaña. / Ayuntamiento de Málaga

Traslado de la parada de autobús

La primera fase consiste en el traslado de la parada de autobús 2003, utilizada por las líneas 11, 25 y la Exprés al Málaga TechPark. Actualmente situada en la avenida Blas Infante, frente a la Comisaría Provincial de Policía, la parada se desplazará a la avenida de Andalucía, a la altura del número 104, en la confluencia con la calle Virgen de la Cabeza.

Según el Ayuntamiento, esta ubicación actual presenta problemas de tráfico y deficiencias de seguridad, tanto para los autobuses como para los peatones, que se ven obligados a cruzar con fase ámbar debido a la alta intensidad circulatoria. El traslado permitirá facilitar la salida de los autobuses hacia la MA-20 y la A-357 y eliminar situaciones de riesgo.

Una prueba piloto para reordenar la glorieta

Aprovechando el cambio de la parada, el Consistorio activará una prueba piloto de reordenación del tráfico en el tramo oeste de la glorieta de Manuel Azaña. El Ayuntamiento defiende que la medida "está consensuada con la mayoría de asociaciones vecinales" que acudieron a la reunión celebrada el pasado mes de noviembre y que, una vez evaluados los resultados, se adoptará la solución definitiva.

La actuación tiene como objetivos reducir la contaminación acústica y atmosférica, mejorar la seguridad de peatones y ciclistas y aumentar la capacidad del cruce, proporcionando una mayor fluidez a la circulación.

Sin embargo, convocados por las asociaciones de vecinos Proyecto Carranque y Corazones del Carmen, alrededor de 60 vecinos se concentraron el martes13 de enero en la misma plaza de la Comisaría para mostrar su oposición al plan del área de Movilidad. Entre los lemas que corearon los concentrados se pudieron escuchar «No queremos ratoneras» y «alcalde, escucha, los barrios están en lucha».

Los vecinos sospechan que este cambio en la circulación responde al proyecto de CaixaForum en la parcela situada justo frente a la Comisaría Provincial. Así lo denunció en la concentración José Rivero, responsable de la Asociación de Vecinos Corazones del Carmen, quien recordó que "en 30 años, aquí no se ha ejecutado ninguna mejora, y casualmente, creemos que por el regalito que nuestro alcalde hace para el CaixaForum, parece que ahora sí, y perderemos 300 aparcamientos".

Alfonso Vázquez

Cambios en la circulación y semáforos

Entre las medidas técnicas previstas se incluye el cierre de la mediana de la avenida de Andalucía mediante elementos removibles tipo 'new jersey', lo que permitirá revertir la intervención si fuera necesario, ya que se trata de una prueba piloto para probar cómo se comporta el tráfico.

También se contempla una modificación mínima de la señalización, con hitos removibles, y la ampliación de la capacidad de almacenamiento del cruce, especialmente para los vehículos procedentes de la avenida Juan XXIII en dirección oeste.

La zona de la plaza de Manuel Azaña es la que acumula una mayor siniestralidad. / GREGORIO TORRES

Con estos cambios se eliminan algunos itinerarios en superficie, como el giro desde la avenida Virgen de la Cabeza hacia la avenida Juan XXIII —que se mantendrá por el paso inferior— y hacia la avenida de Andalucía, para los que se habilitarán recorridos alternativos. Esto permitirá, según el Ayuntamiento, establecer una fase semafórica de verde exclusivo para peatones, inexistente hasta ahora, y evitar bloqueos de vehículos en los giros más conflictivos.

Aparcamientos para residentes en el distrito

De forma paralela, el Área de Movilidad trabaja en otros proyectos en Cruz del Humilladero, como la construcción de dos aparcamientos para residentes, en la plaza de los Corazones y en Portada Alta. Actualmente se están actualizando los estudios económicos y el Ayuntamiento prevé celebrar una nueva reunión con los vecinos el próximo mes de febrero para exponer los detalles.