Plan Guadalmedina: estudian prolongar hasta el Puerto de Málaga los túneles que llevarán el tráfico soterrado junto al río

El Ayuntamiento de Málaga estudia la viabilidad, a propuesta de la Autoridad Portuaria, de prolongar hasta el puerto los túneles que el proyecto de integración urbana del Guadalmedina contemplaba construir en las avenidas de Fátima y la Rosaleda para llevar soterrado el tráfico junto a las márgenes del río. El Consistorio plantea ahora esta opción con el objetivo de mejorar la movilidad y canalizar el tráfico de mercancías.

El proyecto, que lleva décadas encima de la mesa, tiene como objetivo la creación de un gran corredor verde a lo largo del cauce a su paso por la ciudad, con la instalación de los denominados 'puentes-plaza', y además crear a sus riberas unos bulevares mediante el soterramiento de las actuales avenidas. El Ayuntamiento ha informado este viernes de que ha ampliado el ámbito de estudio de este proyecto y plantea ahora la posibilidad de prolongar estos túneles hasta el puerto de Málaga. Esta ampliación del estudio responde a la intención municipal de elaborar un nuevo análisis de movilidad que contemple el uso de estos túneles como vías principales de acceso al recinto portuario, atendiendo a una solicitud de la Autoridad Portuaria de Málaga, que prevé un aumento significativo del tráfico de vehículos en los próximos años.

Más metros de túnel y conexión directa con el puerto

El anteproyecto, que se encuentra en fase de redacción, amplía su ámbito desde los accesos al puerto hasta Ciudad Jardín, abriendo la puerta a incrementar la longitud de los túneles inicialmente previstos. En el planteamiento actual se contempla el soterramiento de las vías laterales del río mediante la construcción de unos 500 metros de nuevo túnel en la avenida de Fátima, que prolongará el existente, y otros 1.400 metros en el Pasillo de Santa Isabel y la avenida de la Rosaleda.

La eventual conexión directa con el puerto implicaría cambios técnicos relevantes. El incremento de la longitud de los túneles y su posible uso para el paso de mercancías obligaría a modificar el sistema de ventilación, que pasaría de ser longitudinal a transversal, un sistema más complejo y exigente desde el punto de vista técnico y de seguridad, ha informado el Ayuntamiento.

Existe un informe elaborado por Incorp Ingenieros para la Fundación Ciedes, fechado en diciembre de 2016, que asegura que soterrando el tráfico rodado en los laterales del Guadalmedina se permitiría recortar el tráfico entre un 83% y un 92%. Esta actuación, que limitaría el uso de las vías en superficie, conllevaría, por tanto, la necesidad de reordenar el acceso de los usuarios a vados permanentes, e incluso al aparcamiento de rotación de Camas, así como a los clientes del Hotel Posada del Patio.

Propuesta para soterrar el tráfico en los laterales del Guadalmedina. /

Cambios técnicos y demolición de un tramo existente

Estas modificaciones llevarían aparejada la necesidad de ensanchar la sección del túnel, lo que obliga a reestudiar su encaje con las infraestructuras e instalaciones soterradas existentes en el entorno del Guadalmedina. Además, el anteproyecto deberá incluir la demolición del tramo del túnel actual situado en la margen derecha del río, entre los puentes de la Aurora y de la Misericordia, en el Pasillo de Guimbarda, para construir uno nuevo adaptado a la normativa de seguridad vigente.

Para poder incorporar todos estos cambios, el Ayuntamiento ha acordado con la empresa Esteyco, adjudicataria del contrato para la redacción del anteproyecto a través de Promálaga, una adenda que amplía el plazo de ejecución en tres meses más. De este modo, el plazo total asciende a diez meses, hasta finales de mayo, mientras que el presupuesto aumenta en 59.895 euros, alcanzando un total de 362.395 euros (IVA incluido).

Esteyco se hizo con este contrato por 302.500 euros (IVA incluido), y contaba con un plazo de ejecución de cinco meses para redactar el anteproyecto que definiría las actuaciones a ejecutar. Este primer trabajo incluía el análisis de la solución y su justificación en el entorno, la ordenación general y una referencia a las soluciones constructivas y su materialización, además de documentación con imágenes y esquemas que reflejan las características de las propuestas en cada apartado. Ahora se le suma este nuevo encargo.

Los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para este año 2026 reservan un millón de euros para el proyecto básico y el estudio de detalle, y otro millón para la redacción el proyecto de los puentes plaza, que pretende la integración urbana del río Guadalmedina y de sus dos márgenes.

Así quedará el Guadalmedina tras las obras de integración urbana. / Ayuntamiento de Málaga

Cinco plazas-puente y más de 76.000 metros cuadrados de zonas verdes

El proyecto de integración urbana del Guadalmedina tiene como objetivo principal mejorar la conexión entre las dos riberas y la permeabilidad urbana, garantizando el correcto funcionamiento hidráulico del río. La propuesta contempla la creación de cinco plazas-puente entre los barrios de La Goleta y Santo Domingo, con una configuración en forma de ‘X’ que permitirá recorridos diagonales, zonas de estancia y espacios de juego.

Estas plazas-puente generarán unos 12.300 metros cuadrados de nuevo espacio público, integrados con el cauce, que combinará el canal de aguas bajas con zonas verdes y áreas para actividades deportivas sin elementos fijos que interfieran en la hidráulica del río.

Un gran parque lineal en el corazón de Málaga

El plan incluye además la creación de un parque verde en el cauce entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel. En total, la actuación prevé 76.115 metros cuadrados de zonas verdes, de los que 28.215 metros cuadrados se situarán en la urbanización en superficie —plazas-puente y bulevares— y 47.900 metros cuadrados en el propio lecho del río.

Sobre el cauce se proyecta un parque lineal de 1.400 metros de longitud, con un tramo central renaturalizado mediante vegetación autóctona, césped y acequias, combinado con espacios de uso ciudadano. A esta superficie se sumarían las nuevas áreas verdes que se generarían si finalmente se ejecuta la prolongación de los túneles, ampliando la regeneración urbana del tramo más urbano del río Guadalmedina.

Bulevares y un gran corredor verde urbano

Las actuaciones se completarán con intervenciones en las calles del entorno, como la avenida de Fátima y el Pasillo de Santo Domingo, en la margen derecha, y la avenida de la Rosaleda y el Pasillo de Santa Isabel, en la izquierda. En todos estos viales se prevé el soterramiento del tráfico para dar lugar a dos grandes bulevares, que junto al río y las plazas-puente conformarán un único espacio ciudadano y un gran corredor verde en el centro de Málaga.