Así será la enorme mansión de Antonio Banderas en Marbella: un palacete de 500 metros con tres plantas y una piscina infinita

Tras años de litigios que acabaron con la demolición de La Gaviota, la casa que compartió junto a Melanie Griffith y su hija Stella del Carmen, el actor malagueño Antonio Banderas se encuentra en un momento inmobiliario más dulce con la construcción de su nueva vivienda en Marbella, una gigantesca mansión que se llamará Mi Calle.

Fue en 2021 cuando Antonio Banderas, que actualmente se encuentra compaginando proyectos internacionales con el teatro musical a través de su Teatro Soho y su nueva versión de 'Godspell', decidió mudarse de forma definitiva a su tierra natal, Málaga, junto a su pareja, Nicole Kimpel, para disfrutar del territorio que le vio nacer, crecer y convertirse en una de las estrellas más reconocidas del mundo.

De La Gaviota a Mi Calle: el pasado inmobiliario del actor en Marbella

Así, además de la enorme vivienda que posee en la capital malagueña, Banderas ha decidido construirse una mansión en Marbella, a pie de playa, para disfrutar de las mejores vistas de la Costa del Sol en un ambiente de tranquilidad en el que refugiarse de sus intensas jornadas de rodajes y proyectos.

Imagen del anterior chalé de Antonio Banderas en Marbella, La Gaviota. / .

Y para esta nueva vivienda de lujo, Banderas ha escogido la zona de Los Monteros, en la que se encontraba La Gaviota, la casa que compartió durante años con Melanie Griffith y que se acabó demoliendo por problemas en las licencias.

Los Monteros, la exclusiva zona elegida para su nueva mansión

Unas complicaciones que arrancaron mucho antes de que Banderas y Griffith fueran los propietarios, ya que estos se la compraron a la heredera de la locutora Encarna Sánchez, la propietaria original, cuando esta falleció.

No fue hasta tiempo después de adquirirla cuando descubrieron que estos terrenos tenían problemas de licencia, ya que se encontraban en zona de dominio público. A pesar de llevar la situación a los tribunales e intentar mantener la propiedad, la vivienda finalmente fue demolida.

Sin embargo, la pasión por Banderas por esta privilegiada zona de la Costa del Sol ha hecho que haya proyectado su nueva mansión, Mi Calle, en Los Monteros, donde también viven personalidades como Pierce Brosnan o Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones.

Así será la nueva mansión de Antonio Banderas a pie de playa

Lo que se conoce por el momento de esta casa es que será un auténtico palacete contemporáneo que se localizará a pie de playa y tendrá 500 metros cuadrados de extensión distribuidos en tres plantas.

Para dar mayor luminosidad y apertura al hogar, esta vivienda cuyas obras avanzan a buen ritmo tendrán una estructura moderna, con muros diáfanos y estancias amplias y abiertas.

Todo ello estará completado con unos enormes ventanales que irán de suelo a techo y que se distribuirán por toda la mansión para que funcionen como auténticos miradores al Mediterráneo.

Escombros en la parcela que ocupó el chalé ‘La Gaviota’, del actor Antonio Banderas. | L.O. / .

Espacios diáfanos y piscina infinita

De igual modo, la mansión contará con una piscina infinita que se fundirá con el horizonte, así como una gran sala para organizar fiestas y reuniones, zonas de estar abiertas al jardín y espacios más privados en el interior de la vivienda.

Un proyecto que tiene un presupuesto de más de 10 millones de euros para el que el actor malagueño ha contado con proveedores locales y la constructora La Cuveña, así como con el diseñador malagueño Pedro Peña, que se encargará del interiorismo.

Para ello, creará atmósferas elegantes y mediterráneas que combinarán piezas de diseño, materiales nobles y tonos suaves para que se fundan con el ambiente, convirtiendo así esta construcción en todo un oasis de calma con vistas al Mediterráneo.