Unicaja mejora su calificación climática en 2025 gracias a un sistema de gestión más sostenible

Unicaja ha mejorado su calificación en Climate Change 2025 de CDP (Carbon Disclosure Project), uno de los principales referentes internacionales en divulgación ambiental, al pasar de la categoría 'C' a 'B', lo que supone una subida de nivel de 'Awareness' a 'Management' y "un avance" hacia un modelo de gestión climática "más sólido y alineado con las mejores prácticas globales".

En una nota de prensa, la empresa ha informado este viernes de que la evaluación se realiza entre más de 20.000 empresas de todo el mundo que reportaron información en 2025. La mejora de Unicaja se sustenta en avances destacados en áreas clave como 'Compromiso con la Cadena de Valor' ('Value Chain Engagement') y 'Estrategia de Negocio' ('Business Strategy').

Integración del riesgo climático

Se trata de "ámbitos esenciales" para medir tanto la integración del riesgo climático en la actividad empresarial, como la capacidad de las compañías para impulsar una transición ordenada hacia una economía baja en carbono, destaca el banco.

Una oficina de Unicaja en Málaga. / Efe

"En suma, esta mejora de la calificación en el Climate Change 2025 de CDP supone un refuerzo en la Política de Sostenibilidad de Unicaja, alineada con el Acuerdo de París, los Principios del Pacto Mundial, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", ha subrayado.

Además, la entidad también forma parte del Compromiso Colectivo para la Acción Climática (COP2025) y de los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas, que orientan su estrategia hacia un modelo financiero más sostenible.