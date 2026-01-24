La basuraleza no deja de manar a la altura de Carlinda

Cuando el río suena, agua lleva, afirma el refrán. El problema es cuando el caudal está reseco y lo único que mana es basura lanzada por la montaraz minoría de homínidos con la que convivimos en Málaga.

Como saben, el homínido es aquel malagueño o persona afincada en nuestra ciudad que, pese a que la mayoría ha disfrutado de enseñanza hasta que le ha salido bigote, sigue a medio civilizar. De hecho, el homínido es incapaz de pensar en el prójimo, por lo que su comportamiento selvático y mamporrero recuerda al ‘Magister cretinorum’ que hoy preside Estados Unidos; lo que da una idea de la dolencia.

Un tramo del arroyo del Cuarto, junto a Carlinda. / A.V.

Una de sus gestas más prolongadas en el tiempo es la de tener el arroyo del Cuarto -el tramo urbano que todavía sigue a cielo abierto- hecho unos zorros. Y es una pena porque, basta que caigan cuatro gotas para que el verdor de su cauce nos transporte a algún rincón de Asturias libre de homínidos malaguitas.

Por desgracia, no cayó esa breva, así que nuestro particular ganado mular se dedica a organizarse en turnos para que no pasen 24 horas sin que el arroyo del Cuarto no reciba su buena ristra de basura.

Este mismo mes lo hemos podido ver en Carlinda, un lugar en el que el arroyo del Cuarto baja en caída libre, en un importante desnivel antes de desaparecer por un colector, justo al pie de los terrenos de la antigua fábrica de ladrillos de Salyt.

Muebles hogareños

En este punto, el despiporre de basura era máximo, días después de la Navidad. Lo más preocupante es que nuestros homínidos siguen despeñando por ahí todo tipo de muebles hogareños, con especial predilección por los sofás y los colchones.

Basura bajo el puente de calle Martín, en el arroyo del Cuarto. / A.V.

Para esta práctica hay dos modalidades: o bien se tiran por las buenas desde el entorno de Carlinda, o bien se dejan de forma discreta bajo el puente de la calle Padre Martín, y a esperar que las trombas de agua hagan el resto -lo que suelen hacer es taponar el colector aguas abajo-.

Como ocurre tantas veces en Málaga, quizás la solución venga cuando se urbanicen los terrenos de Salyt y su gran centro comercial.

Sin duda, lo último que querrán los responsables del centro es contar con un entorno degradado y tercermundista. Es bastante probable que, conociendo esta ciudad y a sus gestores, sus reclamaciones tengan más peso que la de los vecinos. Será el momento de erradicar la situación. Ánimo.