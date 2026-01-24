Detenido en Málaga por presunta agresión sexual a una pasajera durante un vuelo

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Málaga como presunto autor de un delito de agresión sexual a una pasajera de un avión durante un vuelo que procedía de Praga y llegaba al aeropuerto Málaga - Costa del Sol.

Tocamientos en el avión

Según una información de Diario 'Sur' publicada este sábado, los hechos habrían tenido lugar el pasado 13 de enero cuando agentes del cuerpo armado detuvieron en el aeropuerto a un hombre que fue denunciado por agresión sexual por otra pasajera, que lo acusó de realizarle tocamientos en mitad de un vuelo.

Según la información del diario, el avión en el que ocurrió el suceso procedía de Praga y cuando los viajeros iban a bajarse, un equipo de sanitarios entró en la aeronave para atender a una mujer que se sentía indispuesta, aunque finalmente pudo salir por su propio pie.

'Sur' señala que poco después, se presentó en el avión una patrulla de la Guardia Civil, que identificó y detuvo a un pasajero español de 30 años después de que, al parecer, una mujer denunciara haber sufrido tocamientos durante el vuelo, algo que el detenido negó. Finalmente, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.