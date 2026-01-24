Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia de género

Una mujer es asesinada en Alhaurín el Grande y detienen a su ex pareja como presunto autor

La víctima, de 33 años y nacionalidad británica, estaba inscrita en el sistema VioGen y era madre de tres hijos

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo.

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Una mujer de 33 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande y su ex pareja se ha entregado como presunto autor de los hechos.

Una vecina alertó de los hechos

Fue a las 11.40 de este sábado cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de una vecina, en la que avisaba de que escuchaba voces pidiendo ayuda dentro de la vivienda, ubicada en la Calle Tomillo, en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. Fue la persona que dio el aviso quien acabó entrando en la casa, donde encontró a la víctima ensangrentada y con un cuchillo al lado.

La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía 33 años y era de nacionalidad británica. Era madre de tres hijos, que se encontraban en la vivienda en el momento de los hechos.

Tras esto, el presunto autor de los hechos, que se trata de su ex pareja y es de nacionalidad española, se entregó a la Guardia Civil.

Quinta víctima del año

En el caso de confirmarse como crimen machista, sería la primera víctima por violencia de género en la provincia de Málaga este año.

El año pasado se registraron cinco muertes por esta causa. El úlimo fue en Rincón de la Victoria, en noviembre. En octubre se registraron dos casos, ambos en Marbella, en los que dos mujeres fueron asesinadas. Una de ellas, de 83 años, a manos de su pareja, de 84; y a principios de octubre, otra mujer, de 50 años, fue asesinada por su expareja.

En julio se registró el asesinato de una mujer en su vivienda de Fuengiroladonde se halló su cuerpo y el de su expareja, quien se suicidó.

En febrero tuvo lugar el primer caso del 2025se trataba de Lina, de 48 años, asesinada por su pareja en presencia de sus tres hijos antes de prender fuego a su vivienda de Benalmádena.

Una mujer es asesinada en Alhaurín el Grande y detienen a su ex pareja como presunto autor

