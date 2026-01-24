Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Málaga CFGuadalmedinaBorrasca IngridBullyingAuditorioAccidente en AdamuzPedregalejoCentro comercialAntonio Banderas
instagramlinkedin

Agricultura

Organizaciones agrarias de Málaga convocan una protesta el día 29 por Mercosur

Se concentrarán ante la Subdelegación del Gobierno entre las 11 y las 14 horas y se unirán así a las acciones que están previstas en el resto del país

Protesta de agricultores y ganaderos en Madrid.

Protesta de agricultores y ganaderos en Madrid. / ep

La Opinión

Málaga

Asaja, COAG, UPA, de Málaga, y Cooperativas Agroalimentarias, anunciaron este viernes la convocatoria oficial de una jornada de movilización para el próximo jueves 29 de enero, a través de la cual se concentrarán ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Málaga entre las 11 y las 14 horas, de forma que se unirán a la acción de movilizaciones coordinadas en el resto del país para protestar por el acuerdo de la UE con Mercosur.

Así, y según señalaron en un comunicado conjunto, una de las principales reivindicaciones del campo malagueño se centra en el rechazo al actual acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, "por la incertidumbre que genera, al encontrarse el sector en un momento crítico tras las recientes decisiones tomadas desde Bruselas, y a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo". Para estas organizaciones del sector primario, el pronunciamiento del Parlamento Europeo "no es simbólico y debe ser respetado por el resto de instituciones comunitarias". "Forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE analiza su legalidad solo contribuiría, a aumentar la desconfianza del sector agrario y de los ciudadanos hacia la UE", indicaron.

"Queremos decir alto y claro que a los agricultores y a los ganaderos hay que escucharlos. Estamos en un proceso de firmas que nos afecta directamente y no vamos a quedarnos de brazos cruzados, defendemos la soberanía y la seguridad alimentaria que son imprescindibles para garantizar que los consumidores tengan alimentos suficientes y de calidad". Las organizaciones agrarias y cooperativas también rechazan de forma enérgica los recortes en el futuro presupuesto de la PAC "al verse amenazada la estructura agraria tal y como la conocemos hasta ahora, poniendo en peligro la agricultura y ganadería malagueña".

También critican el incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, así como una burocracia creciente. "Por otro lado la falta de mano de obra y normas que incentiven el trabajo, son una losa que impide realizar nuestra actividad; y además reclama la necesidad de infraestructuras hidráulicas imprescindibles para una agricultura productiva", añaden.

Noticias relacionadas

Bajo el lema "Por la supervivencia y respeto del campo", las organizaciones agrarias, y Cooperativas Agroalimentarias, protestan "contra un acuerdo que acabaría con miles de explotaciones agrarias, además de trasladar a la ciudadanía y los consumidores la realidad del campo y las fatales consecuencias que el acuerdo tendría sobre el medio rural de seguir adelante".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
  3. Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
  4. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  5. Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
  6. Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
  7. Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
  8. ¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños

Organizaciones agrarias de Málaga convocan una protesta el día 29 por Mercosur

Organizaciones agrarias de Málaga convocan una protesta el día 29 por Mercosur

La basuraleza no deja de manar a la altura de Carlinda

La basuraleza no deja de manar a la altura de Carlinda

Detenido en el aeropuerto de Melilla con casi 2 kilos de marihuana en su equipaje tras llegar desde Málaga

Detenido en el aeropuerto de Melilla con casi 2 kilos de marihuana en su equipaje tras llegar desde Málaga

Arranca la XIII edición del salón del automóvil clásico, de época y de colección Retro Málaga

Arranca la XIII edición del salón del automóvil clásico, de época y de colección Retro Málaga

Una mirada científica desde Málaga al ‘arte’ de curar jamones

Una mirada científica desde Málaga al ‘arte’ de curar jamones

Freepik 'conquista' Hollywood con el foro “Upscale Day LAˮ y participa en la primera película producida íntegramente con IA

Freepik 'conquista' Hollywood con el foro “Upscale Day LAˮ y participa en la primera película producida íntegramente con IA

Insultan e intentar agredir físicamente a una médica en el centro de salud Cruz de Humilladero de Málaga

Insultan e intentar agredir físicamente a una médica en el centro de salud Cruz de Humilladero de Málaga

Plan Guadalmedina: estudian prolongar hasta el Puerto de Málaga los túneles que llevarán el tráfico soterrado junto al río

Plan Guadalmedina: estudian prolongar hasta el Puerto de Málaga los túneles que llevarán el tráfico soterrado junto al río
Tracking Pixel Contents