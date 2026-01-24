Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parques

El Parque de María Luisa contará con nuevos árboles para sustituir a los que fueron eliminados por la presencia de un escarabajo

Un total de 33 nuevos árboles serán plantados en en el Parque de María Luisa que cuenta con más de medio millar de ejemplares, en sustitución de los 23 arces y chopos retirados

El Parque de María Luisa contará con nuevos árboles para sustituir a los que fueron eliminados por la presencia de un escarabajo / La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Málaga ha acometido la plantación de 33 nuevos árboles en el Parque de María Luisa, ubicado en el distrito Carretera de Cádiz, en sustitución de los 23 arces y chopos retirados a finales del pasado mes de octubre por la presencia de un escarabajo que afecta a estas especies. Estos se suma a los más de medio millar de ejemplares que ya se encuentran en en parque.

En el marco de la campaña anual de plantación que durante el otoño y el invierno se desarrolla en los 11 distritos de la ciudad, se ha procedido a la plantación de estos 33 árboles de las especies Fraxinus angustifolia 'Raywood' (fresno Raywood’) y Paulownia.

El Ayuntamiento acomete la plantación de 33 nuevos árboles en el Parque de María Luisa en sustitución de los 23 arces y chopos que fueron eliminados / L.O

Escarabajo

La retirada y sustitución de las unidades de arces ya estaba en marcha debido al decaimiento que presentaban, aunque se aplicó a la totalidad de ejemplares del recinto tras recibir una comunicación del Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en la que se requería la eliminación de todos los ejemplares de esta especie existentes en el recinto al detectarse en unas muestras tomadas el pasado 4 de septiembre la presencia en tres árboles del escolítido Euwallacea fornicatus, conocido comúnmente como escarabajo de la ambrosía o barrenillo del té. Aunque no había riesgo de vuelco ni de fractura de los ejemplares afectados, se procedió a la retirada de todos los arces negundo existentes en este espacio para frenar su propagación.

TEMAS

