Parques
El Parque de María Luisa contará con nuevos árboles para sustituir a los que fueron eliminados por la presencia de un escarabajo
Un total de 33 nuevos árboles serán plantados en en el Parque de María Luisa que cuenta con más de medio millar de ejemplares, en sustitución de los 23 arces y chopos retirados
El Ayuntamiento de Málaga ha acometido la plantación de 33 nuevos árboles en el Parque de María Luisa, ubicado en el distrito Carretera de Cádiz, en sustitución de los 23 arces y chopos retirados a finales del pasado mes de octubre por la presencia de un escarabajo que afecta a estas especies. Estos se suma a los más de medio millar de ejemplares que ya se encuentran en en parque.
En el marco de la campaña anual de plantación que durante el otoño y el invierno se desarrolla en los 11 distritos de la ciudad, se ha procedido a la plantación de estos 33 árboles de las especies Fraxinus angustifolia 'Raywood' (fresno Raywood’) y Paulownia.
Escarabajo
La retirada y sustitución de las unidades de arces ya estaba en marcha debido al decaimiento que presentaban, aunque se aplicó a la totalidad de ejemplares del recinto tras recibir una comunicación del Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en la que se requería la eliminación de todos los ejemplares de esta especie existentes en el recinto al detectarse en unas muestras tomadas el pasado 4 de septiembre la presencia en tres árboles del escolítido Euwallacea fornicatus, conocido comúnmente como escarabajo de la ambrosía o barrenillo del té. Aunque no había riesgo de vuelco ni de fractura de los ejemplares afectados, se procedió a la retirada de todos los arces negundo existentes en este espacio para frenar su propagación.
- Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
- El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
- Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
- Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
- Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
- Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
- Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
- ¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños