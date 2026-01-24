El restaurante de Fuengirola con tacos a 2 euros de lengua, cactus y bistec: "Hay que venir aquí sí o sí"

Tacos a dos euros con rellenos tan variados como los tradicionales de ternera, carne mechada o queso, hasta los más innovadores de bistec, cactus o lengua. Esto es lo que ofrece un restaurante de la provincia de Málaga que se presenta como "el auténtico sabor de México" por apenas unos euros.

Este establecimiento que cuenta con "la mejor comida mexicana" preparada con los ingredientes más frescos y los sabores "más auténticos" es el restaurante Cheeechos de Fuengirola, que dispone de una amplia oferta de tacos, nachos, enchiladas y quesadillas que consiguen trasladarse a sus comensales al corazón de México.

Tacos desde 1 y 2 euros en Fuengirola

"Tiene unas tostadas brutas y unos tacos con calidad-precio más que sobresalientes", señalan sus propios comensales, que afirman que "hay que venir aquí sí o sí".

De ese modo, este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 2021 ofrece una amplia variedad de platos entre los que destacan sobre todo sus tacos, disponibles a dos euros de precio, a excepción de los lunes y los miércoles, cuando se pueden degustar a un euro.

Tacos de bistec, entraña y pescado en este restaurante de Málaga

Entre la amplia variedad de tacos con los que cuenta este negocio tanto dentro como fuera de carta destacan el de bistec, entraña, costilla de ternera, carne mechada, pescado y gambas.

Además, ofrecen curiosas innovaciones como sus tacos de lengua, de patata con chorizo o de nopal, creado a partir de las hojas tiernas de un cactus.

Entre sus sorprendentes inventos también resalta su coctel de camarón, que lleva kétchup y Fanta de naranja en su salsa para darle el distinguido toque que le caracteriza.

Nachos, enchiladas, quesadillas y otras especialidades mexicanas

Pero esta no es la única especialidad de este restaurante malagueño, sino que dispone de una amplia variedad de entrantes por 5,50 euros, como su arroz rojo, frijoles, chicharrón de queso, jalapeños rellenos y gambas empanizadas; a los que se suman sus sopas por 5,50 euros, los nachos desde 7,50 euros y las enchiladas a 12,50 euros.

Al mismo precio se pueden disfrutar los chilaques, a los que se suman sus costras de queso desde 7,50 euros, las quesadillas a 12 euros y los bocadillos gigantes desde 14 euros.

Los molletes mexicanos, la versión más original de un clásico malagueño

De igual modo, este establecimiento ha reinventado un clásico de la provincia de Málaga, los molletes de Antequera, para hacer su propia versión, los "molletes mexicanos", que se pueden probar desde 12 euros con relleno de frijol refrito, queso y distintos ingredientes como cochinita, chorizo o bacon.

Este restaurante situado en la calle Lope de Vega de Fuengirola está abierto de martes a domingo de 12.30 a 16.30 horas, mientras que su horario se amplía de 19.30 a 22.00 horas de martes a jueves y de 19.30 a 23.30 horas los viernes y sábado.