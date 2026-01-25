Fallece un hombre de 70 años en un accidente de una maquinaria agrícola en Coín

Un hombre de unos 70 años ha fallecido este domingo en un accidente de una maquinaria agrícola, ocurrido en la localidad malagueña de Coín, según han informado desde Emergencias 112 Andalucía y desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).

Los hechos han sucedido en un cortijo en la zona de Albuquería de dicho municipio. El accidente tuvo lugar a las 17.00 horas, cuando los servicios de emergencias recibieron recibido una llamada de un familiar indicando que a este hombre le había ocurrido algo con una máquina de arado.

En ese momento, se ha dado aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a los bomberos, que se han desplazado hasta el lugar para intervenir en esta emergencias.

Según han precisado desde el CPB, el conductor ha fallecido y se encontraba atrapado bajo la maquinaria. Así, la dotación en Coín desplazada ha protegido la zona y, una vez que se ha autorizado, ha rescatado el cuerpo sin vida.