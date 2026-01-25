La investigación sobre la falsa muerte del narco Carvalho en Marbella se estanca

La causa contra Sérgio Roberto de Carvalho, el narco brasileño que vivió en España como Paul Wouter hasta que fingió su muerte por Covid en Marbella para evitar un juicio en Pontevedra por un alijo de 1.700 kilos de cocaína, se encuentra en standby. Fuentes judiciales han indicado a este diario que el juzgado marbellí que lleva el asunto lo sobreseyó provisionalmente en octubre de 2024 ante la imposibilidad de avanzar con la instrucción, algo a día de hoy sólo podría pasar tomando declaración al principal protagonista.

Carvalho, detenido en 2022 en Budapest bajo una identidad mexicana, fue extraditado en junio de 2023 por las autoridades húngaras a Bélgica, donde ya ha sido juzgado como uno de los principales miembros de una trama que introdujo por el puerto de Amberes parte de las 50 toneladas de cocaína que su organización fue capaz de desembarcar en apenas dos años en Europa, también a través de España. En el juicio, celebrado en Bruselas y visto para sentencia, la fiscalía lo ha acusado de usar como tapadera la infraestructura y el soporte legal de una planta de tratamiento de aguas junto a su socio belga Flor Bressers, conocido en su país con un apodo basado en hechos reales: el Cortadedos.

Las fuentes remarcan que el sobreseimiento de la causa de Marbella no es definitivo, sino que se está a la espera de que se pueda determinar el paradero de Carvalho para reclamar su extradición o poder tomarle declaración en una causa en la que también continúa investigado su amigo Francisco J.P.M. Esta es la persona que presuntamente alertó de su muerte y, de hecho, aparece como testigo en el certificado de defunción de Paul Wouter, el nombre con el que el brasileño vivía en España con un pasaporte auténtico de Surinam mientras medio mundo lo buscaba como el Major Carvalho, apodo que conserva desde que fue expulsado de la Policía Militar de Brasil por corrupto.

El certificado de defunción lo firmó el 29 de agosto de 2020 un médico conocido del principal sospechoso. Un especialista en medicina estética que ya fue exonerado por el instructor, al igual que los dos trabajadores de la funeraria que supuestamente trasladaron un cuerpo desde una vivienda de la calle San Juan Bosco hasta el crematorio del Cementero Virgen del Carmen del Marbella.

¿Se incineró un cuerpo?

Uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta esta investigación es saber si la trama liderada por Carvalho supuso la incineración de un cuerpo real o si se las ingenió para engañar al resto de la cadena. Fuentes de la investigación explicaron en 2023 a La Opinión que los empleados de la funeraria declararon a la Policía Nacional que trasladaron un cuerpo y que en el cementerio defendieron que la cremación se llevó con normalidad, que incluso vieron huesos en el cremulador, el aparato que se utiliza para triturar lo que el fuego no termina de convertir en ceniza. En aquella época, en plena pandemia, el protocolo exigía introducir a los fallecidos por Covid en bolsas estancas y en féretros que no volvían a destaparse bajo ningún concepto, por lo que el certificado de defunción era un billete directo al horno sin tener que implicar necesariamente a los empleados del cementerio. .

Aunque la investigación se centra en una posible falsificación de documento, el certificado de defunción y el papel de la incineración se dieron por válidos en la Audiencia de Pontevedra, que extinguió la causa contra Paul Wouter, a quien la Fiscalía atribuía la propiedad de los 1.700 kilos de cocaína que fueron intervenidos en el remolcador Titán III y le pedía casi 14 años de prisión. La colaboración con las autoridades brasileñas destapó la farsa de Carvalho, que eludió in extremis otra gran operación policial horas antes de que explotara simultáneamente en Brasil, España, Portugal, Holanda, Colombia, Dubái y Bélgica. Tras ser juzgado en este último país, la incógnita es quién será el siguiente. Pontevedra y Marbella le esperan.