Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros

El centro de ocio Málaga Nostrum afronta la mayor transformación de su historia con una reinversión superior a los 60 millones de euros destinada a reposicionar este espacio comercial hacia un modelo más experiencia orientado al ocio familiar y a la restauración, con la llegada de Costco, cines premium de última generación y un nuevo Mercadona. El proyecto está impulsado por Bogaris, promotora y propietaria del complejo. Así lo explica Javier Marín, director de Bogaris, que subraya que el objetivo es “adaptar Málaga Nostrum a los nuevos hábitos de consumo y ocio, con operadores singulares y una oferta que vaya mucho más allá de la compra tradicional”. Y ya se barajan fechas para la apertura de estos nuevos servicios, a partir de esta próxima primavera.

Una transformación integral del recinto

La actuación contempla dos grandes frentes. Por un lado, la demolición completa del antiguo edificio de los cines y la bolera, que en estos días ya alcanza las dos terceras partes de los trabajos, y por otro, la adaptación del antiguo Conforama, justo enfrente, donde se ubicarán los nuevos cines premium, un Mercadona y nuevos espacios de ocio y restauración. “La demolición no es inmediata. Aunque desde fuera parezca rápida, requiere varias semanas de trabajo y casi dos meses de procesos que no se ven, como la recogida selectiva de residuos, por cumplimiento normativo y responsabilidad social”, explica Marín.

La previsión es que el solar quede completamente despejado a mediados de febrero, para iniciar a finales de febrero o principios de marzo la construcción del nuevo edificio que albergará Costco.

Las obras de demolición están siendo ejecutadas por Eriberri, mientras que Sando asumirá la construcción del nuevo edificio donde se instalará Costco.

Infografía del nuevo edificio de Costco en el parque comercial Málaga Nostrum. / Bogaris

Costco, un operador internacional único en el mercado

La llegada de Costco es uno de los grandes hitos del proyecto. Se trata de una cadena internacional de grandes almacenes tipo club de compras, conocida como Costco Wholesale Corporation, con sede en Estados Unidos y presencia en numerosos países.

“Es un operador muy singular, con dos elementos claramente diferenciadores: calidad extrema y precios muy competitivos”, señala Marín. Costco basa su modelo en la venta de productos en grandes formatos, con márgenes muy reducidos y un alto volumen de ventas, funcionando además mediante membresía anual.

En sus establecimientos se pueden encontrar productos de alimentación, electrónica, electrodomésticos, ropa, hogar, así como farmacia, óptica y gasolineras en muchos países. Su marca propia, Kirkland Signature, es especialmente valorada por su relación calidad-precio.

En España ya cuenta con centros en Sevilla, Getafe, Las Rozas, Alcalá de Henares o Zaragoza, y su nuevo espacio en Málaga Nostrum se concibe como un potente polo de atracción comercial.

La apertura está prevista a finales de 2026 o principios de 2027, en función del ritmo de las obras.

Sando será la encargada de la construcción del nuevo edificio donde irá Costco. / Álex Zea

Cines premium y ocio familiar en el antiguo Conforama

El antiguo edificio de Conforama se reconvertirá en un centro de entretenimiento que albergará los nuevos cines premium, además de un Mercadona en la planta baja y espacios de restauración y ocio infantil en la primera.

Los cines estarán gestionados por MK2, grupo francés que adquirió Cinesur, y contarán con diez salas equipadas con tecnología audiovisual de última generación, sonido envolvente y butacas reclinables, buscando una experiencia comparable a la de las grandes capitales europeas.

“El cine será claramente premium, con un ambiente cómodo e inmersivo”, apunta Marín. La previsión es que los cines puedan abrir a lo largo de la primavera, aunque el calendario dependerá del avance de las obras y la adecuación interior.

El nuevo Mercadona, por su parte, tiene prevista su apertura en verano, mientras que el resto de la oferta se completará de forma progresiva. Entre los operadores confirmados figuran 100 Montaditos, un Sports bar, el parque infantil Soul Park y otros espacios.

Un proyecto estratégico para Málaga

Bogaris recuerda que Málaga Nostrum abrió sus puertas en 2004 como un proyecto pionero en su momento. “Fue muy vanguardista, pero el paso del tiempo exige una renovación lógica. Somos promotor e inversor, y entendemos esta reinversión como una forma de hacer el proyecto rentable y beneficioso para la sociedad malagueña”, concluye Marín.

Con esta transformación, Málaga Nostrum aspira a consolidarse como uno de los grandes hubs de ocio, consumo y experiencia del área metropolitana, combinando operadores internacionales como Costco con una oferta renovada de cine premium, alimentación y entretenimiento familiar.