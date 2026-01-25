La nieve tiñe de blanco los puntos más altos de la provincia de Málaga

Una capa blanca cubrió parte de la provincia este sábado. Durante una jornada marcada por las precipitaciones y la bajada de temperaturas, con la borrasca Ingrid como responsable, la nieve aterrizó en los puntos más altos de la provincia.

Sierra de las Nieves y Sierra de Tejada Almijara

La nevada, que tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado, cayó en las cotas de entre 700 y 900 metros, bajando ocasionalmente a cotas inferiores durante el pico de la borrasca y con especial incidencia en Sierra Bermeja, Sierra de las Nieves y en la Sierra de Tejada Almijara. También en el entorno de Ronda este fenómeno hizo acto de presencia, aunque en menor medida.

Se han registrado acumulaciones de nieve de hasta de 10 centímetros en zonas altas, superiores a los 1000 metros, como Sierra Bermeja.

Refugio Los Reales

La acumulación de nieve obligó durante el sábado a cerrar el acceso al Refugio de Los Reales, en Estepona, según informó Protección Civil con un mensaje en redes sociales. Durante el día de hoy se valorará si se volverá a abrir. Mientras tanto, la carretera hasta Peñas Blancas permanece abierta al tráfico, por lo que se puede acceder a esta zona. Más allá de eso, no se han registrado incidencias.

¿Volverá a nevar?

Durante el domingo no se espera que la nieve vuelva a la provincia. Sin embargo, la inestabilidad meteorológica no cesará: las lluvias y tormentas atravesarán buena parte de la provincia, tanto en el interior como en el litoral. Según las previsiones de la Aemet, la lluvia se prolongará durante toda la jornada del domingo, y se espera que continúe la semana que viene.

Además, el viento obliga a activar el aviso amarillo por fenómenos costeros a lo largo de la Costa del Sol, donde se esperan vientos de 50 a 60 km/h.