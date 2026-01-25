Las oficinas y puntos de información turística de Málaga atendieron a más de 725.000 personas en 2025

Las Oficinas y Puntos de Información Turística de Málaga (OPITs) atendieron en 2025 a 725.409 personas. Del total anual, 521.252 fueron visitantes internacionales (72%) y 204.157 nacionales (28%), consolidando el peso del turismo internacional en la demanda de información en destino.

La Oficina de Turismo de la Plaza de la Marina volvió a ser el principal punto de atención, con 430.188 visitantes en 2025, el 59,1% del total recibido. Por su parte, el punto de la Alcazaba sumó 286.958 visitantes, el 39,6%. En ambos casos, el 72% de visitantes tuvo un origen internacional y un 28% nacional.

Además, los puntos de información de Alameda Principal y calle Hoyo de Esparteros, que se pusieron en funcionamiento en dos fechas de gran relevancia para la ciudad como son la Semana Santa y la Feria de Málaga, contabilizaron 8.004 atenciones en el conjunto del año (4.258 y 3.746 visitantes, respectivamente), con un reparto más equilibrado entre público nacional e internacional.

Meses de mayor actividad

Cabe destacar que los meses de mayor actividad en 2025, en relación al número de visitantes, fueron marzo, septiembre y octubre, por encima de los 60.000 visitantes cada uno y, especialmente, abril, un mes de récord en el que se sobrepasaron los 120.000 visitantes, siendo además el mes con el mejor dato en los últimos 5 años. En este sentido, los datos desde 2020 apuntan a que los meses con mayor afluencia, marzo y abril, coinciden con el período de Semana Santa.

En comparación con el acumulado de 2024, el balance anual se mantiene prácticamente estable, con una variación mínima en términos globales (un 0,6% menos).

Principales mercados y evolución

En 2025 y por procedencias, a nivel internacional, Reino Unido, con más de 100.000 visitantes, se mantiene como el primer mercado (14% del total), seguido de Francia (13%) e Italia (8%). A continuación, se sitúa Alemania, con un 7%. Estos cuatro mercados, en conjunto, concentran cerca del 41% de todas las atenciones registradas en las OPITs durante 2025.

En términos de evolución interanual, destacan los aumentos de Reino Unido, con casi 18.500 visitantes más (+23%), seguido de Holanda (+19%), Alemania (+12%) e Italia (+10%). También crecen notablemente Rusia, con un 81% más, Marruecos (+31%), Polonia (+9%), Países Árabes (+9%), entre otros.

En el mercado nacional, Madrid volvió a ser la principal procedencia con 44.400 visitantes (6% del total anual), seguida de la Comunidad Valenciana (19.115) y Castilla y León (19.065). Solo estas tres procedencias reúnen el 40,4% del total de visitantes nacionales atendidos en las OPITs durante 2025.

En cuando al acumulado interanual, Extremadura, con un 19%, lideró los aumentos seguido de Islas Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha.

Temática de las consultas realizadas

Las principales consultas realizadas por los visitantes son la petición de planos de la ciudad, información sobre museos y monumentos, actividades culturales, transportes y restaurantes. Por su parte, el material utilizado en estas consultas ha sido:

Plano de la ciudad, guía de 8 horas, 2 días, 3 días, naturaleza viva, en diferentes idiomas y web de turismo y guía de playas.

guía de 8 horas, 2 días, 3 días, naturaleza viva, en diferentes idiomas y web de turismo y guía de playas. Folletos de los diferentes museos y monumentos disponibles, guía de ciudad de museos y guía de historia y arte.

de los diferentes museos y monumentos disponibles, guía de ciudad de museos y guía de historia y arte. Agenda cultural de actividades semanales tanto en papel como en formato digital.

de actividades semanales tanto en papel como en formato digital. Web de los diferentes transportes (EMT, Metro o Cercanías, entre otros).

(EMT, Metro o Cercanías, entre otros). Indicación de las diferentes zonas de restauración, además de la guía gastronómica de la ciudad.

Atención no presencial

De forma complementaria a la atención presencial, en 2025 se gestionaron 2.078 solicitudes no presenciales, principalmente por correo electrónico (1.902, el 91,5%), con un reparto del total de peticiones del 55% internacional y 45% nacional.