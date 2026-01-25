El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca

En pleno Centro de Málaga capital, existe una taberna que se ha convertido en memoria viva de la provincia tras atesorar casi dos siglos de historia en los que han traspasado sus puertas figuras tan destacadas como Federico García Lorca, Salvador Dalí o Pablo Picasso, y que continúa abierto sirviendo esos platos de toda la vida, cocinados con la dedicación y esmero de antaño.

Este emblemático restaurante que abrió sus puertas por primera vez en 1857 tras ser construido sobre un convento de monjas agustinas descalzas es el Café de Chinitas, una taberna histórica que mezcla tradición, arte y sabor con las mejores tapas y platos caseros.

El Café de Chinitas, en el Centro de Málaga / Café de Chinitas

Un rincón que marcó a generaciones de malagueños y visitantes hasta el punto de que el propio Lorca dejó constancia de su pasión por el lugar en uno de sus versos, en el que aseguró: "En el Café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano 'Soy más valiente que tú, más torero y más gitano'".

Un lugar de referencia para la vida social de Málaga

Durante décadas, esta taberna fue teatro, burdel encubierto y un lugar de culto para el flamenco andaluz.

"Era un lugar referente de la vida artística y social de la ciudad", señalan desde el propio negocio sobre esta taberna que reflejaba una "mezcla de arte y libertad" y en la que se entremezclaban desde artistas, poetas y músicos hasta viajeros que buscaban inspiración en Málaga.

Sin embargo, a mediados del siglo XX, el Café de Chinitas cerró sus puertas y su edificio se transformó en diversos negocios. Pero este pasado octubre de 2024, tras casi 90 años clausurado, el café reabrió sus puertas, "no como réplica, sino como evolución".

Espíritu bohemio en una taberna moderna

"El objetivo era recuperar la esencia del espacio original, como si las puertas nunca se hubieran cerrado del todo. Hoy, el local combina el espíritu bohemio de antaño con un concepto moderno de taberna y restaurante con encanto en Málaga centro", señalan desde el café.

En la actualidad, este negocio destaca por mantener su esencia, con su barra redonda inspirada en una plaza de toros, sus míticos azulejos verdes, su piano y la figura de Lorca que preside el salón.

Historia del Café de Chinitas, en el Centro de Málaga / Café de Chinitas

Pero no solo su ambiente y estética se ha mantenido intacto, sino también su calidad gastronómica, que destaca por sus "tapas con historia y cocina malagueña auténtica".

Productos frescos y "de calidad" en el Centro de Málaga

Así, los visitantes pueden disfrutar en este lugar de su café molido a mano y sus platos que buscan rendir tributo a la cocina tradicional, con productos "frescos y de calidad".

Historia del Café de Chinitas, en el Centro de Málaga / Café de Chinitas

Entre su amplia variedad de tapas, el Café de Chinitas ofrece croquetas caseras, espetos, ensaladilla, tortilla, salmorejo, chorizo al vino y otros muchos "sabores de siempre".

Horario del café más histórico de Málaga

A estos se unen sus platos caseros como la carrillada ibérica, el bacalao con tomate, el solomillo al Pedro Ximénez o sus cazuelas de cuchara.

Una exquisitez culinaria servida en un ambiente con siglos de historia que busca que los comensales no solo coman sino que "vivan una experiencia". Una cocina de tradición se puede disfrutar de lunes a miércoles de 11.30 a 00.00 horas, y de jueves a domingo de 11.30 a 00.30 horas.