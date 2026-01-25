Suspendida la conexión de tren Málaga - Sevilla por riesgo de caída de un muro

La crisis ferroviaria sigue haciendo estragos en la provincia. Esta vez, la línea afectada es la conexión de tren entre Málaga y Sevilla.

La circulación ha sido suspendida ante el riesgo de derrumbe de un muro en la vía en el tramo entre Arahal y Marchena, según han informado desde Adif con un mensaje en redes sociales.

Plan alternativo

Para solventar los problemas de circulación, Adif ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Dos Hermanas y Málaga para trenes de media distancia.