Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
QuerellaLibro rescatadoMálaga CFAlqueríaCrimen AlhaurínViviendaCOACMálaga NostrumBosque urbano
instagramlinkedin

Historia de Málaga

¿Es esta la alquería perdida del Monte San Antón?

El investigador malagueño José Antonio Barberá ofrece en su próximo libro la hipótesis de que una alquería musulmana que aparece en los Repartimientos de finales del XV guarda relación con una construcción vecina del monte, junto a una centenaria fuente.

José Antonio Barberá, junto a la construcción al pie del Monte San Antón, hace unos días.

José Antonio Barberá, junto a la construcción al pie del Monte San Antón, hace unos días. / A.V.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

En unos años, si prosperan los planes urbanísticos, las proximidades se llenarán de chalés de lujo. Pero mientras tanto, esta zona próxima al Lagarillo Blanco, al pie del Monte San Antón, sigue siendo un remanso de paz; y para el malagueño José Antonio Barberá, también una fuente de Historia de Málaga.

La Opinión acompaña este mes al escritor e investigador a contemplar ‘in situ’ una atractiva hipótesis que planteará en su próximo libro de Historia de El Palo y su entorno, una obra que saldrá en breve y que estará ilustrada por el artista José Enrique de la Ossa, que también se suma a la visita.

Para sustentarla, José Antonio explica que se ha sumergido en los Repartimientos, la obra recopilada por Francisco y Rafael Bejarano que desgrana el reparto de tierras entre cristianos tras la toma de Málaga por los Reyes Católicos.

Además, también ha consultado un trabajo del doctor en Historia David Ortega sobre las antiguas alquerías de Málaga (una alquería era un caserío o conjunto de casas en la época musulmana). En esa obra, David Ortega menciona que, en el antiguo pago del Peñón o del Peñón de Buenavista (como conocieron los cristianos al actual Monte San Antón) había dos alquerías; puede que hasta relacionadas entre sí.

«La primera, es la que dieron a dos ermitaños, donde actualmente está la Hacienda de San Antón. La segunda no se ha encontrado, aunque creo que la he localizado», explica José Antonio Barberá.

José Antonio Barberá y José Enrique de la Ossa, ante la fuente centenaria, al pie del Monte San Antón.

José Antonio Barberá y José Enrique de la Ossa, ante la fuente centenaria, al pie del Monte San Antón. / A.V.

Un elemento clave es, en esta zona próxima al Lagarillo Blanco, una fuente o pilón, «con un arco de descarga y tejas para canalizar el agua». Ya por su aspecto, la fuente aparenta estar cargada de siglos. «Esto es del 1.500, está más claro que el agua», subraya el investigador. La fuente, informa, ya aparece en el primer plano de la zona, a comienzos del XIX.

También lo que hay frente a la fuente: una vieja construcción reformada. «Mira los muros, es la construcción típica con cal, tierra y piedra, porque la arcilla la traían de Jarazmín y Olías y las piedras, del San Antón. Todo es autóctono», detalla.

Primer plano de la zona del Monte San Antón, de comienzos del XIX, con la casa y la fuente, enmarcadas en azul.

Primer plano de la zona del Monte San Antón, de comienzos del XIX, con la casa y la fuente enmarcadas en azul. / La Opinión

De la vivienda José Enrique de la Ossa resalta «la forma de colocar las tejas, una sobre otra, hasta tres. Eso es típicamente árabe».

Para José Antonio Barberá, la casa, con una potente cimentación de piedra, podría haber reutilizado las estructuras andalusíes. «Si bien parece un lagar-cortijo del XIX con 150 ó 200 años, probablemente este ha sido un hogar desde hace 800 o 900 años», y quizás la planta de la casa «tenga un pasado como alquería medieval», sostiene.

Detalla de las tejas superpuestas de la casa al pie del Monte San Antón.

Detalla de las tejas superpuestas de la casa al pie del Monte San Antón. / La Opinión

La alquería derribada

Consultado el propio doctor en Historia David Ortega, recuerda a este diario cómo en los Repartimientos se menciona que, «al otro lado del río» quedó «una alquería derribada con cierta tierra de almendral, que se repartió entre Pedro Moro, Gonzalo de Toledo y Pedro de Becerra», a finales del siglo XV.

Noticias relacionadas y más

David Ortega ve factible la hipótesis de José Antonio Barberá y como señala, para saber más habría que analizar tanto «las escrituras más antiguas de ese lugar», como hacer «un análisis arquitectónico y prospección arqueológica para determinar si tiene un sustrato medieval».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
  3. El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
  4. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  5. Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
  6. Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
  7. Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
  8. Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Un libro único rescatado de la basura de Málaga

Un libro único rescatado de la basura de Málaga

Málaga firma una tasa récord de empleo fijo empañada por el «abuso» de la parcialidad

Málaga firma una tasa récord de empleo fijo empañada por el «abuso» de la parcialidad

El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

¿Es esta la alquería perdida del Monte San Antón?

¿Es esta la alquería perdida del Monte San Antón?

El sector pesquero mantiene aún demasiadas dudas sobre su futuro

El sector pesquero mantiene aún demasiadas dudas sobre su futuro

Fallece un hombre de 70 años en un accidente de una maquinaria agrícola en Coín

La escalada del precio de la vivienda en Málaga en compra y alquiler supera el 55% desde 2020

La escalada del precio de la vivienda en Málaga en compra y alquiler supera el 55% desde 2020

La FEMP elige por unanimidad a Francisco Salado presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

La FEMP elige por unanimidad a Francisco Salado presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares
Tracking Pixel Contents