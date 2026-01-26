La borrasca Joseph trae más lluvia a Málaga: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas

El tiempo invernal continuará en la provincia de Málaga durante los próximos días. Tras el paso de la borrasca Ingrid, que dejó lluvias, frío y nieve en las sierras, llega Joseph, un nuevo temporal que ya ha puesto en alerta a 14 comunidades autónomas, algunas de ellas en aviso rojo, como Galicia, por lluvias intensas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Málaga las lluvias se mantendrán sin tregua al menos de martes a jueves, con acumulados que podrían alcanzar hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos de la provincia. Estas precipitaciones han activado el aviso amarillo en varias comarcas.

Avisos activos por lluvias, viento y oleaje

La alerta amarilla estará activa martes y miércoles por lluvias en la Costa del Sol, Guadalhorce, Ronda y la Axarquía. En esta última comarca se esperan precipitaciones de hasta 40 mm en 12 horas, con el aviso vigente entre las 06:00 y las 17:59 horas.

Además, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, que se extenderá entre las 09:00 y las 20:59 horas. El viento podrá alcanzar hasta 80 km/h en zonas de la Costa del Sol y Guadalhorce-Málaga, acompañado de lluvias acumuladas de 40 mm en 12 horas.

La situación más preocupante se concentra en la Serranía de Ronda, donde las precipitaciones podrían llegar a 70 mm en 12 horas, según la previsión meteorológica.

El miércoles la alerta amarilla pasa a naranja por fenómenos costeros. Se esperan olas de entre hasta cinco metros, con viento del oeste y suroeste de 60 a 80 km/h, fuerza 8-9, manteniéndose los avisos entre las 06:00 y las 17:59 horas.

En cuanto a las temperaturas, subirán las máximas y se situarán en torno a los 20 ºC, mientras que las mínimas se mantendrán suaves y no bajarán de los 12 ºC.

Breve tregua antes de nuevas lluvias

La borrasca Joseph dejará lluvias durante prácticamente toda la semana. La Aemet prevé una mejoría temporal el viernes y sábado, con la reaparición del sol, aunque será breve, ya que el domingo volverán las nubes y chubascos débiles a la provincia.