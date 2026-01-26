La cadena Cañas y Tapas desembarca en Málaga: coge el alquiler del edificio de calle Granada que ocupaba D'Platos

La cadena de restauración Cañas y Tapas, perteneciente al grupo KFC, prepara su desembarco en Málaga. La firma acaba de cerrar el traspaso del alquiler del edificio que hasta ahora ocupaba el restaurante D'Platos en la calle Granada, en pleno Centro Histórico, en una operación que ha sido intermediada por la consultora Eurobienes, según han informado este lunes fuentes del sector a este periódico.

Los responsables de Cañas y Tapas tienen intención de abrir a lo largo de la primera semana de febrero, ya que la reforma inicial que necesita el establecimiento es leve (más allá del cambio de cartelería y de las lógicas modificaciones de estética del interior), al estar ya dispuesto como negocio de hostelería.

El edificio, situado concretamente en la calle Granada numero 51, en la confluencia con la calle Beatas, cuenta con casi 370 metros cuadrados de superficie, repartidos en una planta baja más otras dos de altura. Además cuenta con un espacio de terraza en la calle. Se trata de la primera apertura de Cañas y Tapas en Málaga y en Andalucía.

"Málaga es una plaza muy importante"

La cadena, especializada en el típico tapeo, tiene hasta ahora 20 restaurantes a nivel nacional, la mayoría de ellos en la zona de Madrid, según explica a este periódico el responsable de esta enseña en España, Sebastián Paz y Miño.

El edficio de la calle Granada en el Centro de Málaga que ocupaba D'Platos y cuyo alquiler ha sido traspasado a Cañas y Tapas. / L. O.

"Pensamos abrir a principios de febrero. La reforma que necesita el local es mínima, e incluso podemos realizar pequeñas reformas una vez estemos abiertos al público. Málaga es una plaza muy importante para nosotros", comenta con satisfacción Paz y Miño. El deseo de Cañas y Tapas, por otro lado, es que esta primera apertura en la provincia malagueña no sea la única y que pueda venir acompañada, en un futuro todavía por determinar, por dos o tres establecimientos más.

D'Platos se centrará en su negocio en Granada

En cuanto al restaurante la cadena D'Platos, de origen granadino, el cierre del establecimiento significa, de momento, su adiós a Málaga, según explican fuentes cercanas a la operación.

El local, que lleva ya unas semanas inactivo, abrió en Málaga en 2018 y, aunque tenían contrato de alquiler en vigor y manejaban "una buena actividad", ha preferido centrarse en los restaurantes de su Granada natal.