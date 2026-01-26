Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
QuerellaLibro rescatadoMálaga CFUnicajaAVEAsesinatoSuper BowlMálaga NostrumKylian
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Málaga tras agredir a su pareja en presencia de la hija de ambos

Agentes de la Policía Local presenciaron desde una ventana de la Jefatura del Barrio Norte los hechos, que tuvieron lugar en una vivienda próxima

Los agentes vieron la agresión desde una ventana de la Jefatura Norte.

Los agentes vieron la agresión desde una ventana de la Jefatura Norte.

La Opinión

Un joven de 18 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente agredir a su pareja en presencia de la hija de ambos, un bebé de nueve meses. La Policía Local ha informado este lunes de que la intervención policial se produjo sobre las 18:30 horas del 13 de enero en el distrito Bailén-Miraflores, cuando dos policías que se encontraban trabajando en la Jefatura de Policía de Barrio Norte observaron a través de una ventana que un hombre estaba agrediendo a una mujer en una vivienda cercana. La versión policial indica que vieron cómo empujó y zarandeó con fuerza a una joven, que rápidamente se dirigió hacia un bebé que lloraba.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes se dirigieron inmediatamente al inmueble, cuya puerta estaba abierta. Accedieron y se entrevistaron con las partes, que declararon que llevaban un año y medio de relación, fruto de la cual tienen una niña de nueve meses. El presunto agresor fue detenido como presunto autor de un delito en el ámbito de la violencia de género.

Atención a mujeres

Desde la Policía Local de Málaga recuerdan que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer la sufre, se puede llamar al teléfono gratuito 016. "Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura", destacan.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
  3. El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
  4. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  5. Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
  6. Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
  7. Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
  8. Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Así es la enorme mansión que tiene Julio Iglesias en un pequeño pueblo de Málaga: con 400 hectáreas, tres piscinas y dos helipuertos

Así es la enorme mansión que tiene Julio Iglesias en un pequeño pueblo de Málaga: con 400 hectáreas, tres piscinas y dos helipuertos

Detenido en Málaga tras agredir a su pareja en presencia de la hija de ambos

Sellan las catas arqueológicas del patio del Sagrario antes de iniciar una nueva fase de obras para garantizar la estabilidad del templo

Sellan las catas arqueológicas del patio del Sagrario antes de iniciar una nueva fase de obras para garantizar la estabilidad del templo

Málaga se blinda frente a los ciberataques con el escudo digital de la Junta de Andalucía

Málaga se blinda frente a los ciberataques con el escudo digital de la Junta de Andalucía

La borrasca Joseph trae más lluvia a Málaga: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas

La borrasca Joseph trae más lluvia a Málaga: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas

El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

El grupo italiano ReeVo adquiere Hispasec, la empresa decana de ciberseguridad en Málaga

El grupo italiano ReeVo adquiere Hispasec, la empresa decana de ciberseguridad en Málaga

Inyección económica para los pueblos de Málaga: la Diputación reparte 31 millones entre los ayuntamientos

Inyección económica para los pueblos de Málaga: la Diputación reparte 31 millones entre los ayuntamientos
Tracking Pixel Contents