Detenido en Málaga tras agredir a su pareja en presencia de la hija de ambos

Un joven de 18 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente agredir a su pareja en presencia de la hija de ambos, un bebé de nueve meses. La Policía Local ha informado este lunes de que la intervención policial se produjo sobre las 18:30 horas del 13 de enero en el distrito Bailén-Miraflores, cuando dos policías que se encontraban trabajando en la Jefatura de Policía de Barrio Norte observaron a través de una ventana que un hombre estaba agrediendo a una mujer en una vivienda cercana. La versión policial indica que vieron cómo empujó y zarandeó con fuerza a una joven, que rápidamente se dirigió hacia un bebé que lloraba.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes se dirigieron inmediatamente al inmueble, cuya puerta estaba abierta. Accedieron y se entrevistaron con las partes, que declararon que llevaban un año y medio de relación, fruto de la cual tienen una niña de nueve meses. El presunto agresor fue detenido como presunto autor de un delito en el ámbito de la violencia de género.

Atención a mujeres

Desde la Policía Local de Málaga recuerdan que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer la sufre, se puede llamar al teléfono gratuito 016. "Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura", destacan.

El Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.