Emirates busca tripulantes de cabina en Málaga con una jornada de selección

Málaga es una de las ciudades elegidas por Emirates para la selección de nuevos tripulantes de cabina de pasajeros. La aerolínea celebrará su jornada de puertas abiertas en la capital de la Costa del Sol el 17 de febrero, una fecha señalada para quienes sueñan con trabajar en una de las compañías más prestigiosas del mundo.

La elección de Málaga no es casual. Su aeropuerto, uno de los más importantes del sur de Europa, y el peso creciente de la ciudad en el sector turístico y aeronáutico refuerzan su atractivo como punto estratégico para este tipo de procesos. Además, la convocatoria facilita el acceso a candidatos de toda Andalucía, evitando desplazamientos a otras grandes capitales.

Emirates cuenta con una de las flotas de aviones más modernas del mundo. / l.o.

Emirates busca tripulantes de cabina

Emirates reclutará tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) en seis ciudades españolas durante el mes de febrero, a través de ocho jornadas de puertas abiertas dirigidas a nuevos aspirantes. El proceso permitirá a los candidatos presentarse de forma directa, sin necesidad de cita previa, y optar a formar parte de la plantilla de la aerolínea con base en Dubái.

Las jornadas de selección se celebrarán en Madrid los días 3 y 23 de febrero; en Barcelona, el 8 y el 25; en València, el 10; en Sevilla, el 15; en Málaga, el 17; y en Alicante, el 19 de febrero. Todas ellas están abiertas a personas que cumplan los requisitos y estén interesadas en desarrollar una carrera internacional en el sector aéreo.

Los aspirantes deberán acudir con un currículum vitae actualizado en inglés y una fotografía reciente. Aunque no es obligatorio, Emirates recomienda realizar una preinscripción previa en su página web, lo que agiliza el proceso y mejora la experiencia durante la jornada.

La aerolínea advierte de que los candidatos deben ir preparados para pasar todo el día en el lugar de la convocatoria, ya que los preseleccionados serán informados ese mismo día de los horarios para evaluaciones y entrevistas adicionales. Se trata de un proceso exigente, pero también de una oportunidad directa para acceder a uno de los empleos más demandados en la aviación comercial.

Equipo de tripulantes

Actualmente, Emirates cuenta con 614 tripulantes de cabina españoles y más de 25.500 a nivel global. El equipo de tripulantes de cabina de Emirates representa a 149 nacionalidades que reflejan su amalgama de clientes y operaciones internacionales en más de 153 ciudades en todos los continentes.

La aerolínea vuela con la flota más joven y moderna del mundo, compuesta por 266 aviones de fuselaje ancho: Airbus A380, Boeing 777 y su última incorporación, el A350.

En el Crew Training Centre, la tripulación de cabina se somete a un entrenamiento de siete semanas. Toda la tripulación de Emirates tiene su base en Dubái y tienen un salario libre de impuestos, alojamiento gratuito proporcionado por la empresa, transporte gratuito hacia y desde el trabajo, cobertura médica y descuentos en compras y actividades de ocio en Dubái.