Así es la enorme mansión que tiene Julio Iglesias en un pequeño pueblo de Málaga: con 400 hectáreas, tres piscinas y dos helipuertos

Julio Iglesias se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido denunciado por dos extrabajadoras por presuntas agresiones sexuales y trata, entre otros delitos. Una causa que ha sido archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar estos hechos al haberse producido supuestamente en República Dominicana y Bahamas.

Estos dos son solo alguno de los territorios en los que el cantante de 82 años posee numerosas mansiones y propiedades, a los que se suman otros como Miami, Estados Unidos o, incluso, una pequeña localidad de Málaga de poco más de 5.000 habitantes en la que tiene una mansión de 400 hectáreas.

La mansión de Julio Iglesias, con tres piscinas, dos helipuertos y casas de invitados

Se trata de la localidad malagueña de Ojén, un municipio situado a tan solo diez kilómetros de Marbella y el exclusivo Puerto Banús en el que Iglesias adquirió esta vivienda en el año 2000 por 12 millones de euros a un jeque libanés.

Así nació 'Cuatro Lunas', una mansión situada en un terreno de 400 hectáreas que alberga una casa principal, distintas casas para invitados, tres piscinas e, incluso, dos helipuertos para facilitar la llegada de sus huéspedes.

Gimnasio, estudio de grabación y capilla en la mansión de Julio Iglesias

De igual modo, 'Cuatro Lunas' cuenta con su propio estudio de grabación, un salón de juegos y una bodega con capacidad para más de 2.000 botellas.

Además, la vivienda principal dispone de siete habitaciones, de las que la principal tiene 400 metros cuadrados de extensión. La mansión también tiene ocho cuartos de baño, una gigantesca cocina, un gimnasio completamente equipado y su propia capilla.

Caballerizas y canchas en esta mansión de Ojén

En el terreno también se puede encontrar cancha de tenis y kilómetros de caminos para practicar senderismo y deporte al aire libre, así como caballerizas para que sus hijas disfruten de su gran pasión, la hípica.

Y como muestra de la importancia que tiene la naturaleza para la familia, todo el recinto está rodeado de palmeras, árboles y toda clase de vegetación que, además de sombra y frescor, ofrece mayor privacidad al entorno.

Unas instalaciones que se han podido ver con mayor detalle gracias a las publicaciones en redes sociales que ha hecho una de las hijas del cantante, Cristina, donde se pueden ver tanto las diversas piscinas como sus porches, estancias y zonas naturales que hacen de esta finca una de las más distinguidas de la Costa del Sol.