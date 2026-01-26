PP, PSOE y Vox piden al Gobierno la presa de Cerro Blanco y reclaman a la Junta actuaciones en el Guadalhorce

Al igual que ya sucediera en relación a los problemas de movilidad de la provincia, un amplio consenso emanó este lunes del Pleno de la Diputación al pedir soluciones que eviten futuras inundaciones en el malagueño Valle del Guadalhorce. De ese modo, los grupos del PP, PSOE y Vox reclamaron al Gobierno la construcción de la presa de Cerro Blanco e instaron a la Junta a acometer actuaciones en el río Guadalhorce.

Así, las tres formaciones se pusieron de acuerdo para instar a sendas administraciones a ejecutar obras que disminuyan el riesgo de inundaciones en la comarca malagueña. Y en el caso de las reivindicaciones dirigidas al Gobierno andaluz, también se contó con el voto a favor de la confluencia de izquierda Con Málaga.

Puesta en marcha "prioritaria" de la presa

En la moción del PP sobre la presa de Cerro Blanco -apoyada por el PSOE y Vox- se insta al Gobierno de España, y en particular al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), "competente en materia de aguas", a "agilizar el estudio y la puesta en marcha de manera prioritaria y definitiva del proyecto de la presa de Cerro Blanco, garantizando su planificación, financiación y ejecución como infraestructura estratégica destinada a la regulación del caudal del río Grande y a la laminación de avenidas en la comarca del Guadalhorce".

Y, en otros puntos, se pide que el proyecto tenga en cuenta el entorno medioambiental; garantice de forma expresa el abastecimiento de agua para consumo humano a los municipios; asegure el suministro de aguas a las explotaciones agrícolas y ganaderas que dependen del caudal del río Grande; o que compense de manera justa y proporcional las propiedades de los vecinos afectados por la construcción de dicha infraestructura".

Cauce del Guadalhorce

Los cuatro grupos políticos de la Diputación sí votaron a favor en bloque de una moción del PSOE, para exigir a la Junta de Andalucía actuaciones en el río Guadalhorce que eviten futuras inundaciones.

Entre los acuerdos adoptados, se solicita la ampliación del cauce del río Guadalhorce, tanto con la ampliación de los márgenes a su paso por zonas urbanas como limpiando el cauce actual.

Además, alumbraron sendas propuestas en materia de carreteras. Por un lado, se insta a la Junta a elevar la A-7057 de acceso a Cártama Estación para evitar el corte de la misma por el desbordamiento del río. Igualmente, se reclaman otras actuaciones en la A-7054 para evitar su corte cuando se producen fuertes lluvias.

Moción de Vox

En una tercera moción sobre la misma materia, presentada por Vox, se solicitaba al Gobierno la construcción de la presa de Cerro Blanco, el recrecimiento del pantano de la Concepción y la autorización para el trasvase de Iznájar, y todo fue respaldado por el PP y el PSOE mientras que Con Málaga se opuso, y solo votó a favor en los otros dos puntos de la misma iniciativa.

Es decir, hizo posible que se pidiera por unanimidad una serie de actuaciones a la Junta de Andalucía. Entre ellas, el encauzamiento del río Campanillas, la finalización de todas las obras de encauzamiento del Guadalhorce o el encauzamiento del río Gomenaro-Fuengirola, a su paso por Mijas.

Entre los acuerdos unánimes de la moción de Vox, también se pidió a la Junta que mantenga limpios todos los cauces de ríos y arroyos de la provincia de Málaga, con las actuaciones necesarias de limpieza, desbroce, retirada de sedimentos, vegetación invasora y obstáculos que impidan el correcto flujo de agua, para prevenir inundaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos.