Los hoteles de Málaga no logran nuevo récord de viajeros tras perder 135.000 turistas españoles en 2025

Cierran el ejercicio con 6,27 millones de turistas nacionales y extranjeros, un 0,4% menos, y 22,18 millones de pernoctaciones, un 0,6% más - El canal foráneo vuelve a ser el gran baluarte

Turistas con sus maletas en el Centro de Málaga.

Turistas con sus maletas en el Centro de Málaga. / Alex Zea

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Los hoteles de la provincia de Málaga han cerrado el año 2025 con un nuevo récord histórico de pernoctaciones aunque la cifra total de viajeros, en este caso, no supera, por muy poco, los registros de 2024 debido al descenso de turistas nacionales. El ejercicio ha cerrado, en total (sumando nacionales y extranjeros), con 6,27 millones de clientes alojados y un volumen de 22,18 millones de estancias. La evolución final del año deja así un ligero retroceso del 0,4% en el apartado de turistas y un aumento del 0,6% en el de pernoctaciones, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las cifras han confirmado además, en clave interanual, que la segunda parte de 2025, a partir de verano, ha presentado mes a mes cifras al alza que han permitido reducir la pérdida de flujo turístico que se había acumulado en la primera parte del año.

Incremento del turismo extranjero, descenso nacional

Por procedencia de los turistas, los hoteles de Málaga han vuelto a tener en el acumulado de 2025 al visitante foráneo como baluarte principal, con 4,15 millones de visitantes y 17 millones de pernoctaciones, según el INE. De este modo, las cifras de turistas extranjeros siguen creciendo en Málaga, superando en un 2,7% y en un 2,4% respectivamente a las del pasado año.

Visitantes con sus maletas en el Centro de Málaga capital.

Visitantes con sus maletas en el Centro de Málaga capital. / Alex Zea

Por contra, el volumen de clientes españoles mantiene su descenso. Las cifras de este 2025 han sido de 2,12 millones de visitantes y 5,17 millones de noches de hotel, con una caída en relación con 2024 del 6% el número de turistas y del 5% en el apartado de pernoctaciones. Es el segundo año de descenso de las cifras de turistas nacionales en la Costa del Sol.

En términos absolutos, los hoteles de Málaga han perdido el pasado año un total de 135.766 clientes nacionales con respecto a 2024, mientras que ha incrementado el canal extranjero en 111.661 personas. Asimismo, en el capítulo de estancias, el balance del sector hotelero arroja una bajada de 270.787 noches de turistas españoles y un aumento de 403.799 pernoctaciones de visitantes del extranjero.

Cifras de turistas hoteleros en España

En el conjunto nacional, las pernoctaciones hoteleras marcaron en el 2025 un máximo histórico en España, con 366,7 millones, un 1% más que en 2024, con una subida entre los viajeros no residentes del 1,6 % que compensó la caída del 0,2 % entre los nacionales.

TEMAS

