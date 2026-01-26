Inyección económica para los pueblos de Málaga: la Diputación reparte 31 millones entre los ayuntamientos

En una sesión plenaria de enero que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz y por la última víctima de violencia de género en la provincia, la Diputación de Málaga aprobó por unanimidad una nueva inyección económica que repartirá 31 millones entre los ayuntamientos.

En concreto, en el primer pleno del año se dio luz verde a dos planes de asistencia económica, que beneficiarán a las entidades menores de 25.000 habitantes, por un lado, y a todos los municipios de la provincia, por otro.

Menores de 25.000 habitantes

El plan de asistencia económica destinado a municipios menores de 25.000 habitantes inyectará algo más de 14 millones de euros a 83 localidades y a las dos entidades locales autónomas (ELAS) de la provincia, que son Bobadilla-Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar.

Según expuso el presidente de la Diputación, Francisco Salado, "esta cantidad corresponde a las asignaciones que 83 pueblos y las dos ELAS han solicitado como fondos incondicionados dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, la Concertación".

"Se trata de cantidades para equilibrar las tesorerías municipales, por lo que los ayuntamientos pueden destinar el dinero a cubrir sus prioridades y a hacer frente a problemas urgentes que tengan que atender, bien sean gastos corrientes o inversiones", recalcó Salado.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en el Pleno. / L. O.

Para todos los municipios

El otro de los planes aprobados está dotado con 17 millones de euros, que se distribuirán entre los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia. Se trata de fondos encaminados a financiar, preferentemente, "la ejecución de obras o inversiones y hasta un máximo del 50% de la ayuda recibida puede dedicarse a gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios", según la información difundida por la institución provincial.

Los fondos se repartirán proporcionalmente por tramos entre los municipios, según el número de habitantes. De este modo, las 17 localidades que cuentan con hasta 500 habitantes recibirán 100.000 euros; las 13 que se sitúan entre 501 y 1.000 habitantes, 120.000 euros; o las 18 que van de 1.001 a 2.000 habitantes, 130.000 euros.

Además, esas cantidades se van incrementando progresivamente hasta llegar a la cuantía máxima de 400.000 euros, para las dos localidades con más de 100.000 habitantes: Málaga y Marbella.

De esta forma, 12 millones de los 17 millones de euros se destinan a los municipios menores de 25.000 habitantes, lo que supone un 70,65%. Y los cinco millones restantes -4.990.000 euros que representan un 29,35% del dinero, para ser exactos- a los mayores de 25.000 habitantes.

"Inyección muy importante"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó que "la institución provincial arranca el año con una muy buena noticia para los ayuntamientos, porque se trata de una inyección económica muy importante, como fondos incondicionados, para que puedan hacer frente a los gastos más necesarios en los municipios".

"La Diputación es una institución que tiene como uno de sus pilares la defensa del municipalismo; por eso, además de contribuir a vertebrar la provincia, estamos al servicio de las ciudades y los pueblos, especialmente los más pequeños, y no cabe duda de que la mejor manera de potenciar la autonomía de los municipios es dotarlos de los recursos que necesitan”, agregó Salado.