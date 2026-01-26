Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
QuerellaLibro rescatadoMálaga CFUnicajaAVEAsesinatoSuper BowlMálaga NostrumKylian
instagramlinkedin

Provincia

Inyección económica para los pueblos de Málaga: la Diputación reparte 31 millones entre los ayuntamientos

El pleno da luz verde a un plan que beneficiará a las entidades menores de 25.000 habitantes y a otro para todos los municipios de la provincia

Minuto de silencio en el Pleno de la Diputación, que ha aprobado una inyección de 31 millones a los ayuntamientos de la provincia.

Minuto de silencio en el Pleno de la Diputación, que ha aprobado una inyección de 31 millones a los ayuntamientos de la provincia. / L. O.

Cristóbal G. Montilla

Cristóbal G. Montilla

Málaga

En una sesión plenaria de enero que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz y por la última víctima de violencia de género en la provincia, la Diputación de Málaga aprobó por unanimidad una nueva inyección económica que repartirá 31 millones entre los ayuntamientos.

En concreto, en el primer pleno del año se dio luz verde a dos planes de asistencia económica, que beneficiarán a las entidades menores de 25.000 habitantes, por un lado, y a todos los municipios de la provincia, por otro.

Menores de 25.000 habitantes

El plan de asistencia económica destinado a municipios menores de 25.000 habitantes inyectará algo más de 14 millones de euros a 83 localidades y a las dos entidades locales autónomas (ELAS) de la provincia, que son Bobadilla-Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar.

Según expuso el presidente de la Diputación, Francisco Salado, "esta cantidad corresponde a las asignaciones que 83 pueblos y las dos ELAS han solicitado como fondos incondicionados dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, la Concertación".

"Se trata de cantidades para equilibrar las tesorerías municipales, por lo que los ayuntamientos pueden destinar el dinero a cubrir sus prioridades y a hacer frente a problemas urgentes que tengan que atender, bien sean gastos corrientes o inversiones", recalcó Salado.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en el Pleno.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en el Pleno. / L. O.

Para todos los municipios

El otro de los planes aprobados está dotado con 17 millones de euros, que se distribuirán entre los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia. Se trata de fondos encaminados a financiar, preferentemente, "la ejecución de obras o inversiones y hasta un máximo del 50% de la ayuda recibida puede dedicarse a gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios", según la información difundida por la institución provincial.

Los fondos se repartirán proporcionalmente por tramos entre los municipios, según el número de habitantes. De este modo, las 17 localidades que cuentan con hasta 500 habitantes recibirán 100.000 euros; las 13 que se sitúan entre 501 y 1.000 habitantes, 120.000 euros; o las 18 que van de 1.001 a 2.000 habitantes, 130.000 euros.

Además, esas cantidades se van incrementando progresivamente hasta llegar a la cuantía máxima de 400.000 euros, para las dos localidades con más de 100.000 habitantes: Málaga y Marbella.

De esta forma, 12 millones de los 17 millones de euros se destinan a los municipios menores de 25.000 habitantes, lo que supone un 70,65%. Y los cinco millones restantes -4.990.000 euros que representan un 29,35% del dinero, para ser exactos- a los mayores de 25.000 habitantes.

"Inyección muy importante"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó que "la institución provincial arranca el año con una muy buena noticia para los ayuntamientos, porque se trata de una inyección económica muy importante, como fondos incondicionados, para que puedan hacer frente a los gastos más necesarios en los municipios".

Noticias relacionadas y más

"La Diputación es una institución que tiene como uno de sus pilares la defensa del municipalismo; por eso, además de contribuir a vertebrar la provincia, estamos al servicio de las ciudades y los pueblos, especialmente los más pequeños, y no cabe duda de que la mejor manera de potenciar la autonomía de los municipios es dotarlos de los recursos que necesitan”, agregó Salado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
  3. El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
  4. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  5. Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
  6. Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
  7. Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
  8. Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Así es la enorme mansión que tiene Julio Iglesias en un pequeño pueblo de Málaga: con 400 hectáreas, tres piscinas y dos helipuertos

Así es la enorme mansión que tiene Julio Iglesias en un pequeño pueblo de Málaga: con 400 hectáreas, tres piscinas y dos helipuertos

Detenido en Málaga tras agredir a su pareja en presencia de la hija de ambos

Sellan las catas arqueológicas del patio del Sagrario antes de iniciar una nueva fase de obras para garantizar la estabilidad del templo

Sellan las catas arqueológicas del patio del Sagrario antes de iniciar una nueva fase de obras para garantizar la estabilidad del templo

Málaga se blinda frente a los ciberataques con el escudo digital de la Junta de Andalucía

Málaga se blinda frente a los ciberataques con el escudo digital de la Junta de Andalucía

La borrasca Joseph trae más lluvia a Málaga: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas

La borrasca Joseph trae más lluvia a Málaga: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas

El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

El grupo italiano ReeVo adquiere Hispasec, la empresa decana de ciberseguridad en Málaga

El grupo italiano ReeVo adquiere Hispasec, la empresa decana de ciberseguridad en Málaga

Inyección económica para los pueblos de Málaga: la Diputación reparte 31 millones entre los ayuntamientos

Inyección económica para los pueblos de Málaga: la Diputación reparte 31 millones entre los ayuntamientos
Tracking Pixel Contents