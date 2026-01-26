El grupo italiano ReeVo adquiere Hispasec, la empresa decana de ciberseguridad en Málaga

La compañía italiana ReeVo, proveedor de nube y servicios de ciberseguridad gestionada (MSSP), ha anunciado este lunes la adquisición de la empresa malagueña Hispasec Sistemas SL, afincada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que presta servicio a más de 300 clientes en España y Latinoamérica. Con esta operación de compra, ReeVo afirma que su "determinación" es convertirse en un "actor relevante" en el mercado español, especialmente para las pymes. Hispasec tiene presencia comercial en más de 35 países, siendo España y Latinoamérica sus mercados más relevantes.

"La adquisición representa un paso importante para ReeVo en la expansión internacional y su plan de fusiones y adquisiciones (M&A), con el objetivo de triplicar su facturación de aquí a 2030. Además, supone la primera operación de M&A de ReeVo en España, basándose en su actividad local ya existente. Se trata de la segunda adquisición de la compañía fuera de Italia y la quinta en los últimos dos años", ha explicado Reevo.

El Chief Revenue Officer International de ReeVo añade, Julien Antoine, se ha mostrado "entusiasmado" al dar la "bienvenida" al equipo de Hispasec, al que ha definidido "un conjunto de emprendedores y profesionales que viven y respiran SOC e inteligencia de amenazas".

"Juntos enriqueceremos nuestras soluciones y generaremos más valor para los clientes. Hispasec se convierte en nuestra plataforma de lanzamiento para escalar en España mientras avanzamos hacia los 200 millones de euros de ingresos en Europa, siempre con manteniendo las premisas de simplicidad, resultados medibles y proximidad local", ha asegurado.

La decana de la ciberseguridad en Málaga

Hispasec nació el 28 de diciembre de 1998 y es considerada la "semilla" que impulsó la ciberseguridad en Málaga. De hecho, uno de los fundadores de Hispasec fue Bernardo Quintero, que dejó unos años después la compañía tras la creación de VirusTotal.

Según afirma el grupo transalpino, la combinación de los activos y la experiencia de Hispasec con la capacidad de escalado y las fortalezas técnicas y financieras de ReeVo, "permitirá reforzar los servicios de ciberseguridad ofrecidos al mercado, manteniendo al mismo tiempo la estrecha proximidad local".

"Gracias a esta operación, los clientes de Hispasec se beneficiarán de las tecnologías más avanzadas, inversiones continuas en I+D, defensas impulsadas por IA y opciones de cloud seguras y soberanas por diseño, aportando protección de nivel empresarial al mercado medio europeo", ha apuntado.

Por parte de Hispasec, su CEO, Miguel Manteca, afirma que esta alianza supone "un paso natural" en la trayectoria de la empresa.

"Como decanos de la ciberseguridad en España, siempre hemos buscado la excelencia técnica y la cercanía al cliente; esta alianza nos permite proyectar ese legado a escala europea. Estamos ilusionados por combinar nuestra experiencia en consultoría avanzada y detección de amenazas con la infraestructura soberana de ReeVo, ofreciendo a nuestros clientes en España y Latinoamérica una capacidad de protección sin precedentes dentro de un marco de confianza europeo", ha expresado.

Hispasec cuenta con cerca de 100 trabajadores (70 de ellos en España). Miguel Manteca explica a este periódico que la operación no cambia para nada el día a día de la empresa.

"Seguimos operando desde Málaga con toda normalidad. ReeVo quiere abrir mercado en España y en LATAM y por eso ha hecho esta adquisición. Confían en nosotros al 100%. La empresa la seguimos llevando desde aquí con todo nuestro personal", ha afirmado Manteca, que al cargo de director general de Hispasec le une ahora un puesto de consejero.

Según comenta, la operación se ha debido a la confluencia de intereses por ambas partes. "Ellos son muy fuertes en la parte de cloud, en la infraestructura física, que cada vez es más importante en el ámbito de la ciberseguridad. Y nosotros somos potentes en software en el nicho de ciberseguridad. Ambos nos complementamos muy bien", afirma.

Para Hispasec, la entrada en ReeVo la abre también la puerta al mercado europeo, donde hasta ahora tenía menor presencia. La intención es que Hispasec siga creciendo en empleo a lo largo de estos próximos años y manteniendo su denominación, que es que la tiene la fuerza y el prestigio en estos mercados.

"La marca Hispasec es muy importante y no está previsto que desaparezca", explica Manteca, que comenta las expectativas de crecimiento. "Vamos a crecer bastante aunque todavía no podemos saber cuánto. Este pasado mes de marzo nos mudamos a una nueva oficina dentro del PTA, donde tenemos espacio suficiente para asumir cualquier aumento de plantilla que tengamos", asevera.

Visión de futuro

En sentido, también Antonio Román, accionista de Hispasec, confirma que tras 26 años al frente la firma, "concluye una etapa marcada por el crecimiento y la consolidación del proyecto".

"Quisiera agradecer a todo el equipo su profesionalidad, compromiso y aportación continuada, aspectos decisivos para alcanzar los objetivos logrados durante estos años. El desarrollo de la compañía ha sido el resultado de un esfuerzo sostenido y colectivo, por lo que expreso mi más sincero reconocimiento", ha afirmado.

Para ReeVo, Hispasec ofrece "una gran alineación en valores y visión". "Sus servicios de ciberseguridad y la probada experiencia del equipo de Hispasec son elementos clave para nuestro crecimiento, tanto internacionalmente como en el mercado español", ha afirmado el co-CEO de la compañía, Salvatore Giannetto.

Motivaciones de la operación y resultados

Ambas compañías señalan que esta operación marca un "punto de inflexión" en el recorrido de varios años de Hispasec y ReeVo, aportando "una serie de resultados y ventajas". Entre ellos mencionan una vía de evolución, una respuesta a las necesidades del mercado, la combinación de proximidad local con fortaleza global, una propuesta combinada, equipos ampliado, un enfoque centrado en el cliente y el aprovechamiento de servicios cloud soberanos y certificados.

ReeVo ha contado con el asesoramiento de Livingstone como asesor de M&A; de Bufete Barrilero como asesor legal principal y para las due diligences legal y laboral; de Giovannelli e Associati en un rol legal de apoyo; y de Deloitte Italia para las due diligences financiera y fiscal.

Hispasec ha contado con el asesoramiento de Deloitte España como asesor de M&A y para las due diligences financiera, legal, fiscal y laboral del proveedor, y con Baker McKenzie como asesor legal.