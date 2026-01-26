Málaga se blinda frente a los ciberataques con el escudo digital de la Junta de Andalucía

Málaga da un paso decisivo para proteger sus servicios digitales y reforzar la confianza de la ciudadanía frente a posibles ciberataques. El Ayuntamiento de Málaga se ha convertido en el primer organismo público andaluz en integrarse en el escudo de ciberseguridad de la Junta de Andalucía, un modelo cooperativo que sitúa a la ciudad a la vanguardia de la seguridad digital en el sector público. El acuerdo, suscrito entre el Ayuntamiento de Málaga y la Agencia Digital de Andalucía (ADA), se enmarca en la transformación digital del Consistorio y en el desarrollo de la Estrategia de Ciberseguridad Ciudad de Málaga (ECCMA), que considera este ámbito una prioridad estratégica para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y la protección de los datos de la ciudadanía.

El convenio ha sido presentado este lunes por el alcalde, Francisco de la Torre, y el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y presidente de la ADA, Jorge Paradela, junto a responsables municipales y autonómicos del área digital.

Con esta firma, Málaga se convierte en la primera entidad local andaluza que se protege bajo el paraguas de ciberseguridad de la Junta de Andalucía, reforzando la cooperación entre administraciones y evitando duplicidades en la inversión tecnológica.

El alcalde ha subrayado que esta alianza “va a reforzar y potenciar la seguridad digital y, con ello, los servicios que se prestan a la ciudadanía”, destacando que la ciberseguridad es una prioridad municipal desde el lanzamiento de la ECCMA. "Aprovechamos la experiencia y el trabajo de la Junta en esta materia", ha señalado De la Torre en el acto celebrado en el Salón de los Espejos.

Por su parte, Paradela ha incidido en que “la transformación digital solo es posible si es segura” y ha puesto en valor que sea Málaga, “referente en digitalización y ciberseguridad, con Málaga TechPark como eje vertebrador”, la primera ciudad en sumarse a este modelo, animando a otros ayuntamientos andaluces a seguir el mismo camino.

Protección de los servicios digitales municipales

El objeto del convenio es fijar los términos de colaboración en materia de seguridad de los sistemas, servicios y redes TIC municipales, que procesan y almacenan información electrónica. Para ello, se extienden las actuaciones del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Málaga.

Este modelo, basado en la cooperación y el intercambio de información, sigue las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional (CCN) y permite integrar de forma más robusta a Málaga en la Red Nacional de SOCs, fortaleciendo el ecosistema andaluz de ciberseguridad.

Más de mil incidencias registradas a la semana

Ubicado en el Palmeral de las Sorpresas, en el Muelle 2 del Puerto de Málaga, el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) es un espacio llamado a convertirse en una institución de referencia en el sur de Europa. Según el consejero Jorge Paradela, el CIAN registra en Andalucía una media de más de mil incidencias o intentos de hackeo a la semana, un dato que refleja el incremento de las amenazas digitales y la necesidad de reforzar la protección de los servicios públicos y de los datos.

De este modo, el acuerdo suscrito este lunes es una respuesta decidida para combatir este tipo de amenazas contra los datos de los usuarios cuando realizan cualquier tipo de gestión a través de medios digitales.

Cuatro años y una inversión de 1,4 millones

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años (2025-2029) y contempla una aportación municipal de 1,4 millones de euros, destinada a los servicios prestados por el SOC autonómico. Esta colaboración permitirá optimizar recursos, mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes y reforzar la defensa digital de los servicios públicos.

La colaboración se articula a través de cuatro módulos de actuación del SOC de la Junta de Andalucía:

Intercambio de información , coordinación y auditorías técnicas ante incidentes.

, coordinación y ante incidentes. Gestión de eventos de seguridad (SIEM) y detección temprana de amenazas .

y . Detección y respuesta en punto final (EDR) para proteger equipos y sistemas.

para proteger equipos y sistemas. Vigilancia digital y control de la superficie de exposición frente a riesgos externos.

Estos servicios cubren ámbitos clave como la prevención, detección y respuesta a ciberincidentes, la gobernanza y gestión del riesgo, así como la formación y concienciación en seguridad digital.

La ECCMA, hoja de ruta de la ciberseguridad en Málaga

El convenio está alineado con la Estrategia de Ciberseguridad Ciudad de Málaga (ECCMA), elaborada por el Ayuntamiento y lanzada en 2025. Esta estrategia, coherente con los marcos europeo, nacional y andaluz, define los retos y líneas de actuación para el periodo 2024-2027, con el objetivo de proteger las infraestructuras digitales locales, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y reforzar la confianza ciudadana.

Con esta iniciativa, Málaga consolida su posicionamiento como ciudad innovadora y segura, avanzando hacia una digitalización responsable que protege tanto los servicios públicos como los datos y la privacidad de quienes interactúan con la administración.