Málaga busca redefinir el modelo de ciudad con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha iniciado formalmente el procedimiento para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación de Málaga (PGOM), el instrumento que sustituirá al vigente desde 2011. La web del Área de Urbanismo ha publicado una providencia firmada por el gerente municipal que da inicio a los trabajos de elaboración del avance o borrador del nuevo planeamiento.

El Consistorio impulsa este proceso tras quince años de vigencia del actual Plan General, al considerar que el modelo de ciudad necesita una reformulación para afrontar los retos de vivienda, movilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo.

Un nuevo marco urbanístico adaptado a la LISTA

La redacción del nuevo PGOM se alinea con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento general, que establecen un nuevo sistema urbanístico orientado a la simplificación del planeamiento y a la agilización de los trámites administrativos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya anunció este paso en el último Debate del Estado de la Ciudad, celebrado hace un año, subrayando la necesidad de actualizar el planeamiento para dar respuesta a los cambios sociales, económicos y territoriales de la capital.

Definir el modelo de ciudad del futuro

El documento del Plan General de Ordenación de Málaga deberá definir el modelo de ciudad y establecer las directrices estratégicas que permitan una adecuada integración de Málaga en su entorno metropolitano y territorial.

Entre los ejes prioritarios figuran la apuesta por una ciudad compacta, la intervención en la ciudad existente frente a nuevos crecimientos y el fomento de la movilidad sostenible, en línea con los objetivos de desarrollo urbano y ambiental.

Vivienda asequible, turismo y usos innovadores

El nuevo planeamiento deberá garantizar la disposición de suelo suficiente para la promoción de vivienda asequible, así como para usos culturales, innovación tecnológica, espacios libres y dotaciones públicas.

Asimismo, el PGOM permitirá los usos turísticos, siempre de forma equilibrada y compatible con las necesidades residenciales, especialmente en lo relativo al acceso a una vivienda a precios asumibles.

Participación ciudadana desde el inicio

Una de las principales novedades del proceso es el refuerzo de la participación ciudadana desde las fases iniciales de elaboración del Plan, y no solo tras su aprobación, como ocurría hasta ahora.

Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado un buzón de aportaciones ciudadanas en la web de Urbanismo de Málaga, con el objetivo de recoger propuestas y sugerencias previas de vecinos y colectivos interesados.

Sostenibilidad y economía circular

El futuro Plan General incorporará criterios de respeto al medio ambiente, apostando por sistemas eficientes de gestión de recursos y residuos, en el marco de la economía circular. Estos principios marcarán tanto la ordenación del suelo como el diseño de los futuros desarrollos urbanos.

Próximos pasos del nuevo Plan General

Los primeros trabajos se centrarán en la recogida de información, las consultas a administraciones sectoriales, colegios profesionales y distintos colectivos sociales, con el objetivo de elaborar el documento de Avance, que tendrá carácter de borrador del Plan, y el Documento Inicial Estratégico, exigido por la legislación ambiental.

Una vez finalizada esta fase y analizadas las aportaciones ciudadanas, se redactará el documento definitivo del PGOM, que deberá someterse a la aprobación inicial del Pleno del Ayuntamiento de Málaga.