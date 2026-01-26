Málaga refuerza el control del ruido con su cuarto plan y abre el proceso de participación ciudadana

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso para reforzar el control del ruido y reducir la contaminación acústica en la ciudad: abre el plazo de audiencia pública del anteproyecto del IV Plan de Acción contra el Ruido de la Aglomeración de Málaga. El documento puede consultarse y recibir alegaciones desde este 26 de enero hasta el 6 de febrero, ambos inclusive, en el Portal de Participación Ciudadana del Consistorio.

La iniciativa, impulsada por el Área de Sostenibilidad Medioambiental, da continuidad a la consulta previa realizada el pasado mes de julio y se apoya en los resultados del IV Mapa Estratégico del Ruido (MER).

El IV Plan de Acción contra el Ruido se elaborará a partir de los resultados del IV Mapa Estratégico del Ruido (MER), con el objetivo de seguir disminuyendo el número de personas expuestas al ruido ambiental procedente del tráfico rodado, el ferrocarril, el aeropuerto y la actividad industrial.

Además, el documento permitirá realizar el seguimiento de las medidas implantadas en fases anteriores y evaluar su impacto en la mejora de la calidad acústica de la ciudad.

Medidas para el control del ruido ambiental

Entre las principales actuaciones incluidas en el plan destacan las medidas orientadas a mejorar la regulación y el control del ruido ambiental, como la promoción de vehículos más silenciosos, especialmente mediante la implantación de vehículos eléctricos en la flota municipal y en los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

También se contemplan la creación de itinerarios peatonales y ciclistas, la reducción de emisiones sonoras en vehículos de emergencia, el uso de pavimento fonoabsorbente y la instalación de pantallas acústicas en zonas especialmente sensibles.

El 80% de la población cumple los objetivos de calidad acústica

El estudio elaborado entre 2022 y 2023 por la empresa Sincosur para este cuarto Mapa Estratégico del Ruido refleja una mejora significativa en los niveles de ruido ambiental en Málaga. Cerca del 80% de la población se encuentra ya dentro de los objetivos de calidad acústica, lo que supone casi diez puntos porcentuales más que en la tercera fase.

Por franjas horarias, el 87% de la población cumple los objetivos durante el día, con una exposición inferior a 65 dBA (Decibelio Ponderado A), porcentaje que asciende al 88,5% por la tarde. En la franja nocturna, con niveles por debajo de 55 dBA, el cumplimiento alcanza el 79,2%, frente al 66,8% registrado en el anterior mapa.

Tráfico viario, principal fuente de ruido

El tráfico viario continúa siendo la fuente acústica que genera una mayor afección en la ciudad. Por distritos, La Cruz del Humilladero (21,5%) y Carretera de Cádiz (20,9%) son los que presentan un mayor porcentaje de población expuesta durante el día a niveles superiores a 65 dBA.

En el extremo opuesto, los niveles más bajos se registran en Campanillas (1,6%), Puerto de la Torre (2,8%) y Ciudad Jardín (4,2%). El estudio se ha elaborado mediante un modelo tridimensional del municipio que incorpora edificaciones, infraestructuras viarias y ferroviarias, túneles, fuentes industriales y elementos de absorción acústica.

Málaga, ciudad pionera en la gestión del ruido

El Ayuntamiento de Málaga recuerda en una nota que la ciudad fue pionera al aprobar en mayo de 2008 su primer Mapa Estratégico de Ruido, en cumplimiento de la Directiva Europea sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental y de la Ley del Ruido estatal, que obliga a las aglomeraciones urbanas de más de 250.000 habitantes a evaluar periódicamente la contaminación acústica.

Desde entonces, la ciudad ha aprobado el segundo mapa en 2014 y el tercero en 2020, constatando en todos ellos que Málaga mantiene la calidad acústica dentro de los niveles exigidos por la normativa europea. Sobre esta base, el Ayuntamiento continúa desarrollando planes de acción contra el ruido, con medidas de movilidad sostenible, peatonalizaciones, zonas 30, carriles bici y fomento del transporte colectivo.

Próximos pasos del IV Plan de Acción contra el Ruido

Una vez analizadas las alegaciones que se presenten durante el actual periodo de audiencia pública, el documento será elevado a la Junta de Gobierno Local y posteriormente al Pleno para su aprobación inicial. Tras un nuevo trámite de exposición pública, el expediente se remitirá a la Junta de Andalucía para la emisión del informe preceptivo, antes de su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).