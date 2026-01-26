Málaga saldrá a la calle para reclamar un tren "seguro"

Tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), el sector ferroviario responde y lo hará a través de huelgas y movilizaciones por todo el país.

En Málaga, CGT Andalucía ha convocado una manifestación ciudadana el próximo 9 de febrero en Málaga para denunciar la situación del ferrocarril y la falta de garantías de seguridad tanto para el personal ferroviario como para las personas usuarias del servicio.

Esta manifestación servirá además como acto central del primer día de las tres jornadas de huelga convocadas a nivel estatal por CGT en el sector ferroviario, que afectará al conjunto de trabajadores y trabajadoras de las distintas empresas y actividades que integran el sistema ferroviario.

La protesta reclama un transporte ferroviario seguro, sostenible y de carácter público, que garantice el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía.

Itinerario

La movilización dará comienzo a las 19.00 horas en Vialia María Zambrano y recorrerá distintos puntos de la ciudad en lo que los convocantes han definido como un “rodeo ciudadano” a las infraestructuras ferroviarias que conectan con la capital malagueña. El itinerario previsto discurrirá por Héroes de Sostoa, el Puente de Juan Pablo II, calle Unión, Paseo de los Tilos y Plaza de la Solidaridad, para finalizar nuevamente en la estación principal de Málaga.

A la llegada, se guardarán varios minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de los accidentes ferroviarios y se procederá a la lectura de manifiestos por parte de los colectivos participantes y del Sector Federal Ferroviario de CGT (SFF-CGT).