McArthurGlen Málaga cierra 2025 con un récord de 9,2 millones de visitantes y entra en la "recta final" de la fase urbanística para su ampliación

Desde su apertura en 2020, más de 40 millones de personas han visitado el centro comercial, que prevé acabar este verano las obras del nuevo acceso desde la MA-21

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El centro comercial McArthurGlen Designer Outlet de Málaga, situado junto a Plaza Mayor, ha cerrado el ejercicio 2025 con un crecimiento del 9% en ventas y del 6% en afluencia, lo que le ha permitido alcanzar los 9,2 millones de visitantes. Desde su apertura en el año 2020, más de 40 millones de personas han visitado esta superficie, según ha explicado este lunes la dirección, que confirma su "atractivo" tanto para el público local como para el visitante internacional.

Aademás, el centro comercial afirma que el proyecto de ampliación de McArthurGlen Málaga "continúa avanzando" y se dispone a entrar en la "recta final" de su fase urbanística, "gracias al respaldo de todas las administraciones implicadas.

En paralelo, continúan los trabajos de mejora y ampliación de los accesos al área comercial. "El nuevo acceso desde la MA-21 avanza de manera satisfactoria con la colaboración del grupo de propietarios implicados en el proyecto de ampliación. Esta nueva conexión con la autovía permitirá absorber aproximadamente el 20% del tráfico actual, mejorando la fluidez y accesibilidad al centro. El presupuesto estimado de esta actuación es de 3,5 millones de euros y se prevé que las obras estén finalizadas durante el verano de 2026", ha comentado el centro.

Nuevas aperturas

Según explican los responsables de McArthurGlen Designer Outlet, los resultados son "muy positivos" y consolidan su "posicionamiento" como "uno de los principales destinos de compras outlet premium del sur de Europa", así como "un referente en sostenibilidad, experiencia de cliente y compromiso con la ciudad".

"Uno de los grandes hitos de 2025 ha sido, de nuevo, el resultado récord en ventas Tax Free, con un crecimiento especialmente relevante de clientes procedentes de China, Estados Unidos, Turquía, Argentina, o India, entre otros. Estos datos refuerzan la imagen del centro y del destino Málaga como un referente cada vez mayor de turismo premium en el sur de Europa", señala el centro.

A lo largo del ejercicio, McArthurGlen Málaga ha continuado reforzando su propuesta con nuevas aperturas estratégicas, colgando de nuevo el cartel de completo en sus más de 17.000 metros cuadrados de superficie comercial. Entre las incorporaciones de 2025 destacan marcas como Blue Banana, Aristocrazy, Beatriz Furest, Villeroy & Boch, New Era, Timberland, Sita Murt, Santo Cielo, Scalpers Woman y Geox, consolidando una oferta diversa que combina moda, lifestyle, hogar, gastronomía y ocio.

Liderazgo en rendimiento económico

El centro comercial ha sido reconocido como el primer outlet de España y el tercero de Europa en rendimiento económico por las propias marcas, según el Outlet Centre Performance Report Europe (OCPRE), elaborado por la consultora Ecostra en colaboración con el instituto de investigación francés Magdus.

"Este ranking certifica el excelente desempeño económico del centro desde el punto de vista de los operadores. Asimismo, el centro ha sido de nuevo el mejor valorado de todo el grupo McArthurGlen en satisfacción de consumidores, destacando especialmente la selección de marcas, el trato del personal y el atractivo del precio outlet, factores clave en la fidelización de visitantes.

Nuevas aperturas

Por otra parte, McArthurGlen Málaga ha seguido potenciando su propuesta diferencial a través de su portfolio de servicios premium tales como la consigna de equipajes, devolución anticipada del IVA, club para miembros, puntos de carga para vehículos eléctricos, así como la recepción de grupos y la atención al segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), diseñados para ofrecer una experiencia única y de alto valor añadido.

