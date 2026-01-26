Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nieve en Málaga: la borrasca Ingrid tiñe de blanco las cumbres de la provincia

La nevada de este fin de semana deja cotas de 40 centímetros en la zona de La Maroma

La nieve cubre los puntos más altos de la provincia.

La nieve cubre los puntos más altos de la provincia. / Mijasmeteo/Kike

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La borrasca Ingrid ha dejado imágenes poco habituales en la provincia: las sierras malagueñas han amanecido cubiertas por un manto blanco en algunos de sus puntos más altos, con acumulaciones destacadas en la zona de La Maroma, el techo de Málaga, donde se han registrado casi 40 centímetros de nieve.

También la Sierra de las Nieves ha hecho honor a su nombre y ha aparecido completamente teñida de blanco. En el entorno de Alfarnate, la nieve se ha dejado ver en cumbres como el Pico del Gallo y el Pico del Vilo, según las imagénes difundidas en redes sociales.

La nevada, que se produjo en la madrugada del viernes al sábado, cayó en cotas de entre 700 y 900 metros, bajando de forma ocasional a niveles inferiores durante el pico del temporal.

La incidencia ha sido mayor en Sierra Bermeja, Sierra de las Nieves y la Sierra de Tejeda-Almijara. En el entorno de Ronda, el fenómeno también ha estado presente, aunque en menor medida.

Más lluvia, nieve y viento en los próximos días

Estas estampas podrían repetirse a lo largo de la semana. Tras el paso de Ingrid, se espera la llegada de la borrasca Joseph, que traerá lluvias abundantes, nieve, vientos intensos y temporal marítimo durante los próximos días, según el aviso incluido en la información compartida.

Aviso de Protección Civil: precaución en Peñas Blancas

Protección Civil ha difundido un aviso importante para extremar la precaución en días de viento en la carretera de subida a Peñas Blancas. Además, se mantiene cerrado el acceso al refugio desde la zona de Peñas Blancas por los efectos de las lluvias y el viento, que están provocando caídas y roturas de arbolado con riesgo para la circulación.

Según el comunicado, el Plan INFOCA ha realizado trabajos de retirada y limpieza de árboles del vial y se pide respetar la señalización y extremar la precaución.

TEMAS

Así es la enorme mansión que tiene Julio Iglesias en un pequeño pueblo de Málaga: con 400 hectáreas, tres piscinas y dos helipuertos

Así es la enorme mansión que tiene Julio Iglesias en un pequeño pueblo de Málaga: con 400 hectáreas, tres piscinas y dos helipuertos

Detenido en Málaga tras agredir a su pareja en presencia de la hija de ambos

Sellan las catas arqueológicas del patio del Sagrario antes de iniciar una nueva fase de obras para garantizar la estabilidad del templo

Sellan las catas arqueológicas del patio del Sagrario antes de iniciar una nueva fase de obras para garantizar la estabilidad del templo

Málaga se blinda frente a los ciberataques con el escudo digital de la Junta de Andalucía

Málaga se blinda frente a los ciberataques con el escudo digital de la Junta de Andalucía

La borrasca Joseph trae más lluvia a Málaga: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas

La borrasca Joseph trae más lluvia a Málaga: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas

El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

El grupo italiano ReeVo adquiere Hispasec, la empresa decana de ciberseguridad en Málaga

El grupo italiano ReeVo adquiere Hispasec, la empresa decana de ciberseguridad en Málaga

Inyección económica para los pueblos de Málaga: la Diputación reparte 31 millones entre los ayuntamientos

Inyección económica para los pueblos de Málaga: la Diputación reparte 31 millones entre los ayuntamientos
