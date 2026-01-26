Nieve en Málaga: la borrasca Ingrid tiñe de blanco las cumbres de la provincia

La borrasca Ingrid ha dejado imágenes poco habituales en la provincia: las sierras malagueñas han amanecido cubiertas por un manto blanco en algunos de sus puntos más altos, con acumulaciones destacadas en la zona de La Maroma, el techo de Málaga, donde se han registrado casi 40 centímetros de nieve.

También la Sierra de las Nieves ha hecho honor a su nombre y ha aparecido completamente teñida de blanco. En el entorno de Alfarnate, la nieve se ha dejado ver en cumbres como el Pico del Gallo y el Pico del Vilo, según las imagénes difundidas en redes sociales.

La nevada, que se produjo en la madrugada del viernes al sábado, cayó en cotas de entre 700 y 900 metros, bajando de forma ocasional a niveles inferiores durante el pico del temporal.

La incidencia ha sido mayor en Sierra Bermeja, Sierra de las Nieves y la Sierra de Tejeda-Almijara. En el entorno de Ronda, el fenómeno también ha estado presente, aunque en menor medida.

Más lluvia, nieve y viento en los próximos días

Estas estampas podrían repetirse a lo largo de la semana. Tras el paso de Ingrid, se espera la llegada de la borrasca Joseph, que traerá lluvias abundantes, nieve, vientos intensos y temporal marítimo durante los próximos días, según el aviso incluido en la información compartida.

Aviso de Protección Civil: precaución en Peñas Blancas

Protección Civil ha difundido un aviso importante para extremar la precaución en días de viento en la carretera de subida a Peñas Blancas. Además, se mantiene cerrado el acceso al refugio desde la zona de Peñas Blancas por los efectos de las lluvias y el viento, que están provocando caídas y roturas de arbolado con riesgo para la circulación.

Según el comunicado, el Plan INFOCA ha realizado trabajos de retirada y limpieza de árboles del vial y se pide respetar la señalización y extremar la precaución.