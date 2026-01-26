El PP rechaza una comisión para seguir el Plan Especial del Monte Gibralfaro

La mayoría absoluta de los populares ha tumbado hoy, en la Comisión de Urbanismo, las tres mociones de los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Con Málaga) que, en coordinación con los vecinos del Monte Gibralfaro, como informó este periódico, pretendían que fuese una moción institucional, un acuerdo de mínimos en el que se pedía más transparencia e información sobre las actuaciones en Gibralfaro.

Además, también solicitaban la puesta en marcha de una comisión de seguimiento sobre el Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro, aprobado en 2015. La comisión, de carácter consultivo, estaría integrada por técnicos municipales, expertos independientes, representantes políticos y vecinos.

Antes del debate político, en representación de los vecinos intervino en primer lugar Alejandra Vivas, que recordó que, pese a que el Monte Gibralfaro es «símbolo de Málaga y los malagueños», además de «un pulmón verde en mitad de la ciudad», sigue estando «en la parte trasera de Málaga».

El Monte Gibralfaro, con importantes claros tras las talas, el año pasado desde el Muelle Uno. / A.V.

Por su parte, Laura Moniche, también en nombre de los vecinos, recordó que intervino en la elaboración del plan especial del monte en 2007, y se preguntó si «los devastadores daños» sufridos por el monte, a causa de la última sequía, que ha conllevado las talas del año pasado, «¿hubieran sido los mismos, en un entorno protegido como incluía el plan?».

Los partidos de la oposición

En nombre del grupo municipal socialista intervino el concejal Mariano Ruiz, que recordó que el plan se aprobó en 2015, y calificó la gestión popular hasta la fecha de hecha «a trompicones y a base de parches y decisiones que nadie entiende». Mariano Ruiz recordó que se trata de un «programa urbanístico» y no de un «folleto turístico» o documento «para sacar en campaña política».

Por parte del grupo Vox, el concejal Antonio Alcázar subrayó la existencia de alarma social ante el estado del monte, y destacó que la ciudad se encuentra ante «un problema de gestión pública, falta de transparencia y de rendición de cuentas». Además, recordó que, tras las talas, es obligatorio reponer «la cobertura vegetal».

Trabajos de talas en el Monte Gibralfaro, el verano pasado. / A.V.

En representación del grupo Con Málaga, la concejala Toni Morillas lamentó que el plan especial esté «metido en un cajón», y recordó que «buena parte» de las actuaciones que establecía el plan «no se ha ejecutado», según reconoció hace unos meses el equipo de gobierno, tras una pregunta de su grupo; de ahí que el «nivel de incumplimiento es grave».

Morillas defendió la creación de una comisión de seguimiento, «para ver cómo se va desarrollando el Plan Especial de Gibralfaro».

Plantación de 6.300 árboles

En primer lugar, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, negó que exista «oscurantismo» en la gestión del plan y recordó que los expedientes del mismo «están a disposición de todo el mundo».

La concejala hizo hincapié en que el plan especial está en marcha y se trata de «un trabajo extenso, complejo y riguroso», con una «hoja de ruta, perfectamente definida en el plan general y que no nos saltamos bajo ningún concepto».

Vista de Málaga desde el Monte Gibralfaro. / Álex Zea

Casero desgranó alguna de las actuaciones como un «proyecto general de infraestructuras» de todo el ámbito; análisis arqueológicos, estudios geotécnicos y análisis en la ladera sur; análisis previos de las traseras de calle Victoria, «con un informe de viabilidad de la Junta, a falta de la autorización de la excavación arqueológica preventiva».

Por su parte, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, informó de que, en los próximos cuatro años el Ayuntamiento se gastará un millón de euros, a 250.000 euros por año, para plantar «6.300 árboles».

La actuación compensará la tala de árboles «sin cura», tras la plaga del escarabajo, aprovechando la debilidad de los pinos después de «cinco años de sequía», indicó la concejala.