El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl

Las principales plantas comercializadoras de aguacates en la provincia de Málaga vuelven a reconocer a estas alturas del año cómo el precio en origen de esta fruta registra una subida derivada de la gran final de fútbol americano, la famosa Super Bowl, prevista esta vez para la madrugada del domingo 8 al lunes 9 de febrero. Es el acontecimiento deportivo anual más seguido por televisión y durante las últimas décadas se ha extendido la costumbre estadounidense de tomar guacamole y nachos mientras se desarrolla la retransmisión.

Mucho se ha escrito y hablado acerca de este auténtico fenómeno social y deportivo. Pero lo cierto es que sólo el Mundial de fútbol, cada cuatro años, así como los Juegos Olímpicos, también con esa misma periodicidad, son capaces de superar en audiencia televisiva mundial a esa finalísima. Además, esta temporada ha estado marcada por la celebración histórica de un primer partido oficial de la propia NFL en suelo español. Fue a mediados de noviembre cuando los Miami Dolphins se impusieron en el Bernabéu a los Washington Commanders (16-13).

La competición cada vez tiene un mayor carácter global. Pero no hay duda de que su principal cupo de seguidores está en el país donde se celebra. Las cadenas arrojan audiencias durante la Super Bowl de más de 120 millones de telespectadores sólo en EEUU. Es decir, que uno de cada tres ciudadanos se pega al televisor para no perder detalle. No obstante, este deporte arroja multitud de pausas, utilizadas para pasar grandes bloques publicitarios, y es ahí donde el guacamole y los nachos toman tanto protagonismo que son capaces de disparar la industria agroalimentaria vinculada a dichos productos.

Un jugador defensivo de los Philadelphia Eagles celebra un touchdown en la Super Bowl. / AFP

La edición de la Super Bowl del pasado año tuvo varios condicionantes que la diferencian de la actual. Por ejemplo, la escasez de fruta para todos los calibres en México, así como los aranceles que Trump había prometido hace ahora un año, dispararon los precios del aguacate como nunca. Ni siquiera España obtuvo como consecuencia de la sequía la productividad adecuada. Como consecuencia, en ciertos mercados norteamericanos llegó a escasear como no se había visto en décadas una materia prima que, como es bien sabido, figura como fundamental en la elaboración del guacamole.

Los ganadores en 2025

En la Super Bowl de hace un año se impusieron los Philadelphia Eagles a los Kansas City Chiefs por el resultado de 40-22. Como dato singular, los Chiefs no fueron capaces de estrenar su casillero durante toda la primera mitad. Por cierto, la final se disputó en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, en Luisiana, donde se congregaron más de 65.000 espectadores.

Las autoridades estadounidenses referían hace un año que en virtud de esa demanda de guacamole para la Super Bowl entraban desde México sólo durante el mes de enero unas 110.000 toneladas de aguacate. Para dar contexto a dicha cifra cabe recordar que la producción en toda España durante la campaña pasada no alcanzó la barrera de las 70.000 toneladas.

No es de extrañar por lo tanto que febrero marque habitualmente el pico de precios en el hemisferio que a su vez lidera el consumo global. Y es que en términos de crecimiento ninguna otra fruta sigue al aguacate ni siquiera de cerca. Sus potentes virtudes nutricionales le permitieron en 2024 generar un aumento global del consumo de hasta casi un 8%.

México es el país donde más se ingiere, con una media de 9 a 11 kilos por persona y año, y en suelo europeo, el listado lo lidera Francia, con casi dos kilos y medio. Por delante, Chile, con 8 kilos, y Estados Unidos y Australia, con unos 4.