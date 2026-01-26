Este pueblo de 800 habitantes albergará el parque temático natural más grande de Europa: con el acuario más largo del mundo, un safari y cine 360 grados

Tras casi una década de tramitación, el parque temático natural más grande de Europa, que se instalará en un pequeño pueblo de Málaga, está cada vez más cerca de ser una realidad, lo que hará que esta localidad de apenas 800 habitantes cuente con el acuario más largo del mundo, el mayor aviario de España y un cine 360 grados.

Este proyecto pionero que celebró el pasado mes de octubre el acto de colocación de la primera piedra es Evolution Park, un parque temático natural que se presenta como el más grande de toda Europa y se asentará en la falda de la Sierra de Aguas y Sierra Blanquilla, a cuatro kilómetros del municipio malagueño de Carratraca.

Un parque temático natural en Málaga con 200 hectáreas

Con casi 200 hectáreas de extensión y una inversión prevista de unos 10 millones de euros, Evolution Park se presenta como un entorno que unirá ocio, ciencia y biodiversidad, y que situará a Carratraca como referente del turismo de naturaleza en todo el país.

De igual modo, se prevé que este proyecto natural genere más de 350 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Vista de las palmeras plantadas en el paraje natural donde se instalará el parque. | L.O. / .

Un parque temático que se alejará del concepto tradicional de zoológico para convertirse en un centro de rescate animal y recreación de hábitats con infraestructuras como su acuario, convertido en el más largo del mundo, con 80 metros de recorrido a través de un tanque continuo que permitirá una experiencia inmersiva a sus visitantes.

El parque tendrá el mayor aviario de España

A esto se sumará su aviario, el de mayor tamaño de España, así como un museo de historia natural, un planetario y un cine 360 grados.

De igual modo, el parque contará con un tren panorámico para observar a los animales al estilo safari, además de espacios tematizados para que los usuarios puedan adentrarse en distintos lugares del mundo y hábitats.

Un amplio programa de actividades de conservación y educación

Evolution Park también dispondrá de un amplio calendario de actividades de conservación y educación, con lo que buscará conquistar no solo a la ciudadanía, sino también a investigadores y profesionales.

Y para completar esta experiencia inmersiva, el parque temático tendrá un servicio de alojamiento y restauración.

Un parque natural que espera convertirse en un impulso económico, turístico y social de Carratraca que se estima que abra sus puertas entre el próximo año 2027 y 2028.