Plaza de San Pedro Alcántara: el Ayuntamiento de Málaga la remodela tras las protestas vecinales

Tras las numerosas protestas vecinales, que empezaron antes de la inauguración, el Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la reforma de la plaza de San Pedro Alcántara, en el Centro Histórico. De esta forma, los vecinos consiguen así que se cambie una plaza que nunca cumplió las expectativas de los vecinos y que sólo había generado quejas por el ruido, actos vandálicos y suciedad que generaba en el entorno.

Las actuaciones, que está ejecutando el distrito Centro, se centran en eliminación de los bancos y algunos elementos del mobiliario urbano.

De esta forma, la plaza dispondrá de una zona diáfana en el lugar donde estaban ubicados estos elementos, lo que permitirá que se gane espacio para la realización de diversas actividades.

Actos vandálicos

La plaza San Pedro de Alcántara ha sido objeto de denuncias por parte de la Policía Local de Málaga por sufrir numerosos actos vandálicos. Así, durante 2024 la Policía Local había interpuesto un total de 36 denuncias a personas por realizar pintadas en espacios úblicos sin autorización, en cumplimiento del a Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga.

De hecho, en el sistema de videovigilancia se pueden observar a distintas personas realizando pintadas en espacios públicos, entre ellos, en la plaza San Pedro de Alcántara.

Quejas desde la inauguración

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo ya alertó en agosto de 2022 en este diario de la “ausencia de participación ciudadana” en la reforma de las plazas de San Pedro Alcántara y del Teatro, a diferencia de las obras de Carretería-Álamos. El proyecto, recordaban, se financió inicialmente con fondos europeos, que exigían entre sus requisitos la implicación vecinal.

Meses antes, en abril de 2022, el dirigente vecinal Joaquín Navas cuestionaba la iniciativa: “Es un proyecto idealista pero no realista porque no mejora la calidad de vida sino que la empeora”.

Operarios retirando elementos de la plaza de San Pedro Alcántara, en el Centro Histórico de Málaga. / L. O.

Dos años después de la inauguración de ambos espacios del Centro, el colectivo insistía en que el deterioro y el vandalismo han acabado por darles la razón. Denuncian, además, el mal estado de la madera “en apenas dos años” tanto en la plaza de San Pedro Alcántara como en la del Teatro.

“Es otro proyecto urbano más que se lleva a cabo sin tener en cuenta adecuadamente el entorno ni las circunstancias y necesidades de los vecinos”, lamenta el presidente de la asociación, Carlos Carrera.