Dispositivo
Renfe transporta a casi 13.000 personas con el plan alternativo entre Madrid y Andalucía por la tragedia de Adamuz
La ruta Madrid-Málaga ha soportado 4.829 viajeros totales, teniendo capacidad para 11.736 personas
EP
Renfe ha transportado cerca de 13.000 personas, en concreto, 12.794 viajeros, en los primeros seis días de funcionamiento del Plan Alternativo de Transporte (PAT), entre el 20 y el 25 de enero, establecido tras la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con 45 víctimas mortales.
Así, tal y como ha indicado la entidad este lunes, durante la jornada del domingo 25 de enero, el dispositivo movió 3.175 viajeros, lo que supone un 70% de ocupación sobre la oferta programada para ese día y constituyéndose como el registro diario más elevado desde la activación del plan. En cuanto a la distribución por corredor, el de Madrid-Sevilla ha registrado un total de 7.946 viajeros, siendo el número total de plazas ofertadas de 15.648.
De su lado, la ruta Madrid-Málaga ha soportado 4.829 viajeros totales, teniendo capacidad para 11.736 personas. De este modo, desde el pasado martes 20 de enero Renfe ha detallado que se han trasladado 12.794 viajeros, existiendo plazas para un máximo de 27.384 personas.
