El sector pesquero mantiene aún demasiadas dudas sobre su futuro

El sector pesquero en la provincia de Málaga no termina de confiar en la posible renegociación de las restricciones que desde la entrada del presente año condicionan su futuro. Después de dos lunes de paro general en las principales lonjas costasoleñas, los armadores piden mayor contundencia a las autoridades nacionales y locales.

Y es que en los últimos días han visto cómo dirigentes gallegos sí que han defendido públicamente a los pescadores, como señalan los propios afectados en territorio andaluz. Así refieren las acciones emprendidas por el eurodiputado gallego del PSOE Nicolás González, que se ha comprometido a elevar a Bruselas «un paquete de reformas para garantizar una pesca sostenible con plena seguridad jurídica».

«Es lo que le pedimos a nuestros representantes y al ministro español, que también es socialista, como sabemos. Que nos den seguridad jurídica», argumentaba Enrique López en las instalaciones portuarias de Fuengirola. A juicio del reseñado político europeo, después de año y medio «no se ve voluntad del comisario de Pesca del PPE para resolver los problemas del sector». Es algo en lo que coinciden los pescadores malagueños.

Por su parte, la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda, intervino en el Parlamento Europeo para solicitar que la pesca artesanal quede excluida del reglamento de control pesquero de la UE. «Intervine para apoyar las diferentes movilizaciones que tuvieron lugar en Galicia», reconoció. «Instamos a la Comisión Europea a atender la petición del sector pesquero gallego de flexibilizar estas normas, pero sobre todo a excluirlas del reglamento», amplió antes de referirse a la carta que va a enviar a la directora general de Pesca de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva.

También se ha movilizado en sede parlamentaria el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que ha expresado su apoyo explícito al sector pesquero ante las movilizaciones convocadas por las cofradías contra la nueva normativa de control de la Unión Europea, una regulación que, según advierten, «podría tener un impacto catastrófico en la flota de bajura».

En el caso de la Costa del Sol, algunos pescadores desconfían de los propios dirigentes andaluces cuando ven reacciones más contundentes en las regiones cantábricas. Manifiestan respecto a la defensa de sus derechos que la mejora de los caladeros tras años de esfuerzos por paros biológicos no ha acarreado, como se esperaba, una flexibilización mediante el aumento de días para faenar en aguas mediterráneas. «Nos sentimos engañados, porque hasta se ha alcanzado el vertido cero en la comarca de la Axarquía, después de que la sequía haya permitido reconducir hacia las fincas de regadío las aguas regeneradas que antes terminaban mar adentro», aseveraba uno de los pescadores más veteranos con base fija en el puerto de Caleta de Vélez.

Para los pescadores, la normativa europea que está en vigor desde el pasado 20 de enero incluye obligaciones desproporcionadas para aquellas embarcaciones que faenan muy pocas horas.