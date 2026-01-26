Seguridad en los trenes: el PP exige la inspección completa de la red ferroviaria de Málaga

Con la tragedia ferroviaria de Adamuz aún reciente y el debate abierto sobre la seguridad en los trenes abrazado a la actualidad, el PP ha exigido al Ministerio de Transportes que realice una inspección completa de la red ferroviaria en la provincia de Málaga.

Mediante mociones en los ayuntamientos, la Diputación Provincial, el Parlamento andaluz y las Cortes Generales, los populares malagueños también pedirán "una auditoría económica y de proceso en el Ministerio de Transportes, para saber a qué se están destinando los fondos públicos”, según aseveró este lunes su presidenta provincial, Patricia Navarro, durante una visita a Fuengirola.

"Especialmente en el Cercanías"

A juicio de Patrica Navarro, Transportes debe llevar a cabo "una revisión e inspección completa, no sólo de las líneas de Alta Velocidad que conectan Málaga con Madrid, sino también de aquellas conexiones ferroviarias de Media Distancia y de Cercanías" existentes en la provincia.

Es más, consideró que la inspección debe realizarse especialmente en este último servicio, en las líneas malagueñas de Cercanías C1 y C2: "Tras cumplir 50 años, queremos conocer el estado de esas vías, de esos muros pantalla y de esos túneles que están soportando, además, las condiciones climatológicas más adversas de los últimos 20 años”, subrayó Navarro.

Falta de mantenimiento

La dirigente popular apuntó, en su intervención, "a la antigüedad y al mantenimiento de la infraestructura, así como a las condiciones meteorológicas adversas a las que está sometida, por la sequía, las lluvias torrenciales o la bajada actual de las temperaturas".

En este sentido, la presidenta provincial del PP llegó a referirse a “la falta de mantenimiento latente de la línea de Alta Velocidad que conecta Málaga y Andalucía con Madrid. “Llevábamos tiempo denunciando que esa conexión no estaba dando síntomas de estar en las mejores condiciones”, insistió.

Patricia Navarro, durante su intervención en Fuengirola. / L. O.

Caos ferroviario

Navarro también defendió que "la situación de caos ferroviario no es casualidad”. "Desde el PP de Málaga asumimos la encomienda de los familiares de víctimas y heridos en el accidente de Adamuz para seguir denunciando este déficit y proponiendo las mejoras necesarias”, indicó antes de aludir a las incidencias.

En este punto, recordó que "la red ferroviaria española supera las 40 incidencias importantes desde 2023, con diez de ellas registradas desde que empezó este 2026 y siete de las mismas relativas a la red de Cercanías y Media Distancia de Andalucía". "Sólo en la última semana hemos vivido el corte de la conexión entre Córdoba y Jaén, así como, ayer mismo, la suspensión de la circulación entre Málaga y Sevilla", agregó.

Ausencia de presupuestos

En opinión de Navarro, “no es coincidencia que los tres peores años de incidencias, de averías y de retrasos que ha experimentado nuestra Alta Velocidad y también la Media Distancia y el Cercanías en toda España haya coincidido con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado”.

"Los ciudadanos sólo podemos intuir que no ha habido dinero suficiente para mantener todas esas infraestructuras, ya que ni siquiera hemos tenido el derecho de consultar si las partidas concretas que estaban destinadas a ese fin se estaban ejecutando o no, porque no tener presupuestos también es incurrir en opacidad”, subrayó.

En una comparecencia en la que también reclamó al Gobierno "mejoras en la A-7 y la bonificación del peaje de la Costa del Sol al mismo nivel que otras autopistas para mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad de los conductores”, insistió en que la atención de la movilidad “no se trata sólo de una cuestión económica sino, más importante, de seguridad vial”.

"Con el Ejecutivo de Sánchez y Montero, en estos tres años sin Presupuestos Generales del Estado, la inversión en mantenimiento de la línea de Alta Velocidad ha descendido en torno a un 30%", enfatizó Patricia Navarro.