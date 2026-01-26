Sellan las catas arqueológicas del patio del Sagrario antes de iniciar una nueva fase de obras para garantizar la estabilidad del templo

La iglesia del Sagrario de Málaga entra en una nueva etapa dentro del complejo proceso de se recuperación. Con los trabajos arqueológicos ya concluidos, el siguiente paso inmediato pasa por sellar las catas arqueológicas desarrolladas en el patio: este lunes se están rellenando con hormigón los huecos abiertos durante las excavaciones realizadas en este espacio, una actuación necesaria antes de abordar las obras estructurales para salvar uno de los templos con mayor valor patrimonial de la diócesis y en riesgo de colapso desde hace años.

En el recinto trabajan una máquina hormigonera y una bomba de inyección para cerrar definitivamente los orificios de las excavaciones. Con ello se da por finalizada la fase de estudios previos y se prepara el terreno para el inicio del micropilotaje, una intervención clave para reforzar la estabilidad del edificio, según han informado fuentes del Obispado de Málaga.

Último paso de los trabajos arqueológicos

Las catas arqueológicas se han desarrollado en el patio como parte imprescindible del proyecto de restauración. Una vez finalizados los estudios, el protocolo establece el relleno de los huecos con hormigón para devolver el espacio a su estado original y garantizar la seguridad de la zona.

Con esta actuación se recupera la solería del patio del Sagrario y el recinto queda listo para afrontar la siguiente fase de las obras.

Un templo cerrado por graves deficiencias estructurales

La iglesia del Sagrario permanece cerrada desde hace años por importantes deficiencias estructurales que han llegado a dejar el edificio prácticamente “partido en dos”. Esta situación ha incrementado los riesgos de desprendimientos y ha obligado a planificar una intervención de gran complejidad técnica.

Tras el sellado de las catas, el siguiente paso será el micropilotaje, fundamental para consolidar los cimientos y frenar los movimientos del inmueble, uno de los trabajos más delicados del proceso para garantizar la estabilidad del templo.

Avance decisivo hacia la restauración del Sagrario

El cierre de las catas arqueológicas del patio del Sagrario marca un hito dentro de la recuperación del templo, al desbloquear el inicio de las obras estructurales más relevantes. El objetivo es devolver la seguridad y la estabilidad a la iglesia del Sagrario, uno de los edificios históricos más afectados por problemas constructivos en los últimos años.

Los trabajos arqueológicos se han prolongado durante más de seis años, desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2025, con excavaciones, estudios y catas que han permitido documentar en el subsuelo restos de diferentes épocas históricas. En total se han practicado tres excavaciones: la última, la que quedaba en el interior de los jardines, se dio por finalizada el pasado mes de diciembre por lo que se ha iniciado el sellado este lunes, como ya ocurrió con la realizada en la calle Santa María y la practicada en el interior de la cripta.

Los hallazgos encontrados gracias a estos estudios arqueológicos confirman que la ubicación del Sagrario fue tradicionalmente usada como espacio religioso, siendo templo romano, paleocristiano, mezquita y desde la toma de Málaga por los Reyes Católicos en 1487, iglesia cristiana.