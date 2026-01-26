Plan del Bulto en Málaga: Urbanismo avala la transformación del barrio con una torre icónica de 22 plantas y 80 VPO

Nuevo avance para la transformación urbana del Bulto. El Consejo de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga aprobará este jueves la Alternativa Técnica presentada por Sierra Blanca Estate (Euro Andalucía Eventos) para reurbanizar el entorno, primer paso del procedimiento para elegir al agente urbanizador que asumirá la ejecución del planeamiento bajo supervisión municipal. La propuesta, la mejor valorada por la Gerencia de Urbanismo, incluye el borrador del Plan de Reforma Interior (PRI) y el proyecto de urbanización, con 80 viviendas de protección oficial (VPO), nuevos equipamientos y una torre residencial de 23 plantas diseñada por Zaha Hadid Architects, además de una actuación en dos fases condicionada por el soterramiento del ferrocarril del Puerto.

Qué es un agente urbanizador y por qué es clave en El Bulto

La operación de El Bulto es una de las más relevantes del litoral oeste de la capital y se apoya en una figura poco habitual en Málaga: el agente urbanizador. Se trata de la persona física o jurídica —normalmente una empresa— que asume la iniciativa y la gestión del desarrollo urbanístico de un ámbito, incluso aunque no sea propietaria de los terrenos. Su papel incluye la ordenación del suelo y la ejecución de las obras de urbanización, bajo supervisión municipal.

En este caso, el agente urbanizador, que se elegirá en concurrencia pública tras las dos fases previstas, será el responsable de la gestión pública indirecta (mediante el sistema de cooperación), lo que comprende tanto la ordenación detallada a través de un Plan de Reforma Interior (PRI) como la ejecución de la urbanización.

Sierra Blanca Estate finalmente se adjudicó el concurso para la transformación de este barrio, uno de los históricamente más deprimidos de la ciudad pero que se encuentra hoy en una ubicación estratética. Según la promotora, el proyecto aspira a reformar el barrio “desde un enfoque social, arquitectónico y medioambiental”, con la vivienda protegida (VPO) y su integración en el entorno como ejes centrales, junto a nuevas viviendas, equipamientos públicos y un edificio emblemático.

Un edificio icónico de Zaha Hadid Architects y una torre de 23 plantas

Uno de los elementos más llamativos del planteamiento es un edificio singular diseñado por Zaha Hadid Architects, que la promotora plantea como un nuevo hito urbano. Se trata de un edificio residencial de planta baja + 22 (23 plantas), con capacidad para 153 viviendas, cuyo volumen “se desplaza progresivamente” hacia el Este conforme gana altura, según la descripción aportada.

Además, el proyecto contempla dos edificaciones de planta baja + 9 destinadas a vivienda protegida, con 40 VPO en cada una.

La propuesta incorpora 80 viviendas de protección oficial (VPO) como uno de sus pilares. Desde la empresa subrayan que la vivienda protegida “no es un elemento accesorio”, sino “el núcleo del proyecto de regeneración”, con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda digna y promover la diversidad social en un punto clave de la ciudad.

Dos fases y el condicionante del Ferrocarril del Puerto

El futuro desarrollo de El Bulto está muy condicionado por el trazado del Ferrocarril del Puerto, que actualmente discurre en superficie y cuyo soterramiento se plantea como solución definitiva. En ese contexto, la promotora propone una regeneración en dos fases: una primera intervención adaptada a la situación actual y una segunda etapa, una vez ejecutado el soterramiento, para abordar la ordenación definitiva.

El plan de regeneración contempla la preservación y puesta en valor de las zonas verdes existentes, reforzando la relación entre naturaleza, arquitectura y bienestar. También incorpora criterios para respetar las vistas y las condiciones de las viviendas colindantes, con el objetivo de minimizar el impacto y mejorar la convivencia con el tejido urbano ya consolidado.

En el plano social, el proyecto incluye la construcción de un nuevo Cottolengo adaptado a las necesidades actuales y futuras. La promotora señala que existe un acuerdo firmado el 17 de noviembre de 2023 con el Obispado de Málaga, la Fundación Canónica Casa del Sagrado Corazón de Málaga y Euro Andalucía Eventos para reubicar la institución en una parcela en la esquina de la calle Orfila con el Paseo Antonio Machado. Además, sostiene el compromiso de que no se demolerá ni desocupará el edificio actual hasta que esté construido el nuevo, de manera que el traslado se realice sin cierre temporal.

La propuesta también plantea la remodelación del campo de fútbol existente y la creación de nuevos equipamientos deportivos, concebidos como espacios para la convivencia vecinal, la salud y la cohesión social.

Dos fases del concurso municipal: de la Alternativa Técnica a la oferta jurídico-económica

El procedimiento municipal consta de dos periodos. El primero, ya concluido, culmina con la selección de la Alternativa Técnica (la de Sierra Blanca Estate, frente a las presentadas por Estudio Seguí Arquitectura y Planeamiento S.L. y YU Sustainable Communities S.L.).

La segunda fase, que se abrirá en las próximas semanas, se basará en la presentación de las proposiciones jurídico-económicas a la Alternativa Técnica elegida y, con ello, la selección definitiva del agente urbanizador. En esa documentación deberán figurar, entre otros elementos, las bases de relación con los propietarios, una propuesta de convenio urbanístico y la estimación del coste máximo de las cargas de urbanización.

Entre los criterios de valoración se incluyen la mayor disponibilidad de suelo, la mejor valoración de los terrenos una vez urbanizados, el menor importe de las cargas a trasladar a los propietarios, el menor beneficio empresarial, los plazos más breves y compromisos adicionales de interés público, así como garantías ligadas a la ejecución de las obras condicionadas al soterramiento del ferrocarril.