Abierto el plazo de candidaturas a los Premios AJE Málaga, que celebra este 2026 su trigésima edición

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga ha abierto el plazo de presentación a los premios con los que distingue a las mejores jóvenes empresas de la provincia, un certamen que este 2026 cumple 30 años de historia.

Hasta el 7 de mayo permanecerá abierto el plazo de presentación de candidaturas a este galardón, dirigido a jóvenes empresas y personas autónomas con domicilio fiscal en Málaga. Una distinción que reconoce la excelencia, la creatividad así como el liderazgo empresarial y emprendedor de la juventud andaluza, según ha informado la organización empresarial.

La presentación a los premios AJE Málaga se tramita vía telemática a través del correo info@ajemalaga.org o vía web en el enlace ajeandalucia.org/premios-aje-malaga/ dispuesto por la federación regional de asociaciones de jóvenes empresarios de Andalucía, AJE Andalucía.

Dos modalidades de premios AJE

Los ganadores de los Premios AJE Málaga competirán en una segunda fase por ser reconocidos como las mejores jóvenes empresas de la comunidad autónoma. El certamen cuenta con dos modalidades: Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial.

A Iniciativa Emprendedora pueden concurrir todas las empresas o proyectos empresariales malagueños, estén o no aún no constituidos, liderados por emprendedores menores de 41 años cumplidos, con un proyecto empresarial cuya actividad económica lleve en marcha un período máximo de 30 meses o que esté próxima a comenzar.

Para optar a esta categoría, una empresa que cuente con más de un socio y no todos ellos cuenten con el requisito establecido de la edad, deberá demostrar que el socio menor de 41 años cumplidos está en propiedad del 50% del capital social o, en el caso de no ser así, ocupa cargo en el comité de dirección o es copartícipe del capital social.

En la modalidad de Trayectoria Empresarial puede participar toda empresa malagueña cuya actividad económica lleve en marcha un período mínimo de 31 meses y en la que, al menos, el 50% de su capital social se encuentre en propiedad de personas menores de 41 años cumplidos.

En caso de concurrir a esta categoría una empresa que cuente con más de un socio, es necesario que al menos el 50% del capital social se encuentre en propiedad de personas que cumplan el requisito de edad establecido o, al menos, ocupen cargo en comité de dirección o sean copartícipes en su capital social.

Galardones que se entegrarán en mayo

Las empresas candidatas a ser Premio AJE Málaga 2026 expondrán sus proyectos el próximo 14 de mayo ante un jurado conformado por las principales administraciones públicas y entidades privadas con mayor representación en el ecosistema empresarial de la provincia y la ceremonia de entrega de galardones está prevista el próximo 22 de mayo.

Fase de AJE Andalucía

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía convoca estos galardones en dos fases: una provincial, de la que resultan las empresas ganadoras de cada provincia en cada una de las citadas categorías, y una segunda fase regional, que culmina con la distinción de las mejores jóvenes empresas de la comunidad autónoma.

Bajo el lema 'Trayectorias e Iniciativas de Éxito', esta edición regional de premios, la número 26, mantiene como objetivo destacar proyectos que contribuyen al desarrollo económico en dos categorías: Iniciativa Emprendedora, dedicada a aquellos proyectos innovadores que han abordado desafíos críticos y contribuido al bienestar de la sociedad, y Trayectoria Empresarial, diseñada para destacar los logros de negocios que han dejado huella en la historia empresarial y sirven de inspiración para generaciones futuras.