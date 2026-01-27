Alerta naranja por vientos fuertes en el litoral y Ronda

Málaga ya sufre los efectos de la borrasca Joseph, que mantiene en jaque a 16 comunidades autónomas este martes y depara alertas amarillas y naranja hasta primera hora del jueves en numerosos puntos de la provincia. Los fenómenos costeros más temidos para el miércoles propician avisos naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluso en áreas de la Serranía de Ronda.

No obstante, los responsables públicos piden que se siga la evolución del tiempo por los canales oficiales, puesto que en las próximas horas podrán variar las zonas afectadas, así como las rachas de viento que se prevé que rocen los 100 kilómetros por hora.

Efectos de Joseph

Desde primera hora de la mañana de este martes se mantienen reunidos técnicos en muchos ayuntamientos, al objeto de barajar la posibilidad de activar los planes municipales en fase de preemergencia. Por su parte, el director territorial de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, confirmó a este periódico que este martes los avisos por precipitaciones y viento, en especial por rachas fuertes en distintas zonas, "prácticamente afectarán a todas las comarcas, con la única excepción del entorno de Antequera".

Ha aludido asimismo a que los avisos costeros continuarán este miércoles, "especialmente en la comarca de Ronda, donde se ha activado el aviso naranja por vientos fuertes". Se está en constante evaluación a esta hora por si cambia alguna otra zona, en cuanto a los vientos, o por si alguna otra zona puede pasar a naranja, por precipitaciones", expresa.

Hasta el jueves

La inestabilidad continuará el jueves, aunque de forma menos intensa. También las lluvias serán "mucho más moderadas". Y de cara al fin de semana, como manifiesta el propio Riesco, "se tranquiliza bastante el tiempo". Así se espera que durante las jornadas del viernes, sábado y domingo el escenario sea mucho más estable, aunque podrían dejarse sentir los últimos efectos del paso de la propia borrasca Joseph. En cuanto a las lluvias, en las primeras 14 horas de este martes, las cantidades recogidas más importantes se concentran en la parte más occidental de la provincia.

Hasta 50 litros

En puntos del Genal, las cantidades recogidas rozaban la cifra del medio centenar de litros por metro cuadrado. Así se señalaban puntos de localidades como Cortes de la Frontera o Jubrique. Pero también han sido intensas las lluvias desde las doce del mediodía en puntos próximos a Marbella o Estepona. En Ojén se han acumulado desde la medianoche del lunes al martes más de 40 litros por metro cuadrado, al igual que en las inmediaciones de Los Reales y del embalse de la Concepción.

Ronda ha recogido hasta ocho litros por metro cuadrado este martes, con un acumulado superior a los 30 litros por metro cuadrado. Cantidades que se repiten, por ejemplo, en San Pedro Alcántara. Las lluvias se han extendido al resto del litoral malagueño. En la Sierra de Mijas, las precipitaciones rozaban a las dos de la tarde de este martes la veintena de litros por metro cuadrado. Y también alcanzaban esos parámetros puntos del interior como Cuevas del Becerro, Fuente de Piedra o las cumbres del Torcal. En las cotas más altas de la comarca de la Axarquía, en Alfarnate y Alfarnatejo igualmente se superaba a esa misma hora la docena de litros por metro cuadrado.