Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: "Estas son las precauciones que debes seguir al tomar kéfir"

El kéfir no ha dejado de ganar adeptos en los últimos años ante los beneficios que supone para el organismo este probiótico natural que lo ha convertido en el "yogur más saludable". Sin embargo, existen ciertas precauciones que hay que tener en cuenta antes de tomarlo por los posibles efectos adversos que pueden ocasionar en los usuarios.

Así lo ha explicado el cardiólogo malagueño Aurelio Rojas, que ha asegurado que el kéfir no solo es una moda, sino que "la ciencia respalda muchos de sus beneficios".

Beneficios del kéfir respaldados por la ciencia

Entre ellos, se encuentra la mejora de la microbiota intestinal y la digestión; el refuerzo del sistema inmune gracias a su riqueza en probióticos, vitamina D y K; la reducción de la inflamación y el colesterol; la mejora de la presión arterial; y el efecto indirecto que tiene en el control del peso al modular saciedad y metabolismo.

Además, tal y como ha asegurado Rojas, este probiótico permite una mejor absorción de vitaminas y minerales del resto de alimentos, además de mejorar la función cardiaca, mejorar la piel y reducir el acné, así como ayuda a dormir mejor por la producción de "gaba y serotonina".

Cómo ayuda el kéfir a la microbiota y al sistema inmune

"¿Es mejor que el yogur normal? Pues sí, sobre todo en diversidad de probióticos", ha recalcado el experto, que ha asegurado que el kéfir tiene proteína de alta calidad biológica y que puede mejorar el estado de ánimo y reducir el riesgo de depresión o ansiedad: "Cada vez más estudios lo demuestras".

De igual modo, ha asegurado: "Entonces, ¿el kéfir puede alargar la vida? Pues no lo sabemos, pero todo apunta a que puede ayudarte a vivir mejor y, para ello, el mejor consejo es que lo tomes por la mañana junto a fruta fresca rica en Vitamina C, como el kiwi o las fresas, porque aumentas la acción de los probióticos, mejoras las defensas y disminuye el cortisol".

Efectos secundarios del kéfir más frecuentes

Sin embargo, este alimento "no es para todos", sino que el cardiólogo ha mostrado "las precauciones" que se deben seguir a la hora de empezar a tomar kéfir.

En primer lugar, es necesario saber que puede dar gases o diarrea en personas con intolerancia a la lactosa, y que no está recomendado en personas inmunodeprimidas sin supervisión médica.

Además, Rojas ha aconsejado empezar "poco a poco" en la ingesta de kéfir, comenzando primero por entre 50 y 100 mililitros al día, y aumentar progresivamente hasta los 150 y 250 al día, la dosis recomendada.

Otros efectos secundarios del kéfir

"Si empiezas con grandes cantidades, es frecuente hinchazón, gases o diarrea por fermentación excesiva", ha asegurado, además de afirmar que puede producir molestias digestivas iniciales, "especialmente en personas con disbiosis, Síndrome de Intestino Irritable (SII), o tras antibióticos".

Junto a esto, ha asegurado: "Contiene histamina, que puede dar cefalea, flushing, palpitaciones o síntomas digestivos en personas con intolerancia a la histamina".

Personas que deben evitar o extremar precauciones con el kéfir

De igual modo, ha afirmado que está contraindicado para personas con intolerancia severa a la lactosa pues, aunque tiene menos lactosa que la leche, no siempre es bien tolerada, aunque sí se podría tomar kéfir de agua o fermentados vegetales.

Tampoco se recomienda para los alérgicos a las proteínas de la leche, para quienes está "contraindicado de forma absoluta".

Lo mismo ocurre con los usuarios con inmunodepresión grave, como trasplantes, quimioterapia intensa o neutropenia severa, ya que hay riesgo, "muy bajo, pero existente, de translocación bacteriana", así como personas con brote agudo gastrointestinal, como gastroenteritis, colitis activa o diarrea intensa.

Qué tipo de kéfir elegir para obtener mayores beneficios

Para lograr los mayores beneficios de este alimento, Rojas ha aconsejado que se tome con comidas o por la mañana, además de evitar tomarlo justo antes de dormir, ya que podría causar distensión.

Asimismo, se recomienda que se tome kéfir natural, sin azúcares añadidos, así como artesanales o comerciales, pero con cultivos vivos activos.

"Es un hábito sencillo, natural y con respaldo científico que puede marcar la diferencia en tu energía, tu digestión y tu salud cardiovascular", ha concluido el cardiólogo malagueño.