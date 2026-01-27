La borrasca Joseph causa más de 800 incidencias y la Junta alerta: "Un temporal intenso llegará el domingo"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que la comunidad andaluza ya ha registrado más de 800 incidencias por el paso de la borrasca 'Joseph'. Además, ha alertado de que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "el domingo podría llegar otra borrasca que afectaría a la comunidad de manera intensa".

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, celebrada esta noche y a la que ha asistido Europa Press, señalando que "fenómenos costeros y lluvias forman un cóctel que merece la preocupación, la alerta y, por supuesto, la prevención por parte de toda la sociedad".

Aumento en los cauces de los ríos

En este sentido, ha indicado que, de manera "extraordinaria", la comunidad afronta un aumento en el nivel de los cauces de los ríos, y que la situación "más compleja" se está dando actualmente en el río Guadarranque. Allí, en zonas cercanas a viviendas o áreas habitadas, se procederá al desalojo preventivo, manteniéndose una vigilancia activa durante toda la noche para garantizar la seguridad de la población.

Al respecto, ha señalado que es importante continuar desaguando el río Guadarranque para evitar la conjunción de sus altos niveles con las precipitaciones previstas durante la noche y la mañana de este miércoles. Por ello, en la zona cercana a la ribera, donde hace dos semanas se tuvo que desalojar a un número importante de familias, "se procederá a evacuar preventivamente las viviendas más próximas y a restringir desplazamientos en la zona".

Para este miércoles se activará el aviso rojo en Almería por rachas de hasta 130 km/h y el nivel naranja en el resto de Andalucía, mientras que el fuerte oleaje mantendrá la alerta naranja en todo el litoral. Además, las precipitaciones provocarán aviso naranja en Cádiz y Málaga y nivel amarillo en el resto de la región, excepto en Almería, Huelva y Sevilla.

Vigilancia

Ante esta situación, el consejero ha indicado que durante toda la noche se mantendrán activos los seguimientos y la vigilancia de los riesgos, y ha añadido que este miércoles a las 9,00 horas se volverá a convocar al Comité Asesor para "evaluar de nuevo la situación en la sede del 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía".