Conseguir una cita en Atención Primaria en Málaga: la demora media supera los 9 días

Conseguir una cita en Atención Primaria no es tarea fácil. La demora media para ser atendido por el médico de familia es de 9,27 días en la provincia de Málaga. Eso, si se logra una cita, ya que en seis de cada diez ocasiones no aparece ninguna disponible.

Estas son las principales conclusiones del ‘Informe de la situación de la demora en Atención Primaria en Málaga’, elaborado por un grupo de profesionales jubilados y jubiladas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ante el preocupante “deterioro” que afirman observar en el sistema sanitario público.

Como actuales pacientes y antiguos trabajadores, decidieron tomar cartas en el asunto y, ante la escasez de datos públicos sobre tiempos de espera, se han propuesto crear una “especie de observatorio” que permita medir y dar a conocer el estado en el que se encuentra la accesibilidad a la Atención Primaria en la provincia.

Para ello, han llevado a cabo un primer pilotaje, con una amplia participación de los miembros del grupo, en el que han comprobado de forma directa la disponibilidad real de citas y la demora ofrecida al usuario en el momento de la solicitud.

Más de 200 citas

Este primer estudio, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, se basa en 253 solicitudes reales de cita realizadas a través de las plataformas telemáticas oficiales del SAS entre los días 15 y 18 de diciembre.

En cuanto a la representatividad de la muestra, los autores señalan que se han conseguido datos válidos 63 centros de Atención Primaria de la provincia —el 78% de los centros de salud y el 8% de los consultorios—, lo que equivale a una cobertura poblacional estimada del 78,5%, es decir, alrededor de 1,15 millones de personas mayores de 13 años.

Cierre de agendas

Uno de los datos más preocupantes del informe es el cierre de las agendas, ya que los resultados evidencian que en un 60% de los casos, al solicitar una cita, la aplicación devuelve un mensaje indicando que en ese momento no se puede gestionar y ofreciendo como única alternativa la posibilidad de recibir una llamada en un plazo máximo de 72 horas para asignarle una cita, sin concretar fecha.

Para los autores, este mensaje provoca sensación de “desamparo e inseguridad” y empuja a muchos usuarios a recurrir a los servicios de Urgencias —con la consiguiente saturación de los mismos— o a acudir a la sanidad privada.

Centro de salud de Alameda-Perchel / Álex Zea

“Este cierre de agendas está prácticamente generalizado en toda la provincia, salvo en el distrito La Vega/Norte de Málaga, es una práctica habitual y con especial relevancia en los distritos de Málaga y Valle del Guadalhorce donde alcanzan el 70% de los casos”, destacan en el informe, en el que se concluye que seis de cada diez pacientes no tienen acceso a una cita cuando la solicitan.

Demora media

En aquellos casos en los que la cita sí está disponible, la demora media para ser atendido por el médico de cabecera es de 9,27 días, siendo la moda —el valor más repetido— de 14 días. “Las demoras llegan a niveles inaceptables”, defienden los autores.

En el mismo documento se recuerda que el Foro de Médicos de Atención Primaria establece que la demora aceptable no debe superar las 48 horas y que el “estándar de calidad” es de ‘demora cero’, entendida como la capacidad del sistema para que un paciente sea atendido por su propio médico el mismo día que lo solicita, o como máximo, en un plazo de 24 a 48 horas.

Sin embargo, según los resultados del estudio, la realidad en la provincia se aleja mucho de dichas recomendaciones. Ninguno de los seis Distrito Sanitarios de Málaga y provincia cumple el criterio de no sobrepasar las 48 horas cuando se solicita cita y solo tres de las 26 zonas básicas de salud incluidas en el pilotaje —Álora, Nerja y Torrox— tienen un tiempo de espera medio inferior a las 72 horas.

Centros de salud con más demora

En el caso de Málaga capital, la situación es especialmente desigual. De los 26 centros de salud analizados, solo dos —El Perchel y Puerta Blanca— tienen demoras medias inferiores a los tres días, mientras que, 13 de ellos superan los 7 días de espera. La máxima demora llega a alcanzar los 23 días en el centro de salud Puerto de la Torre.

Por otro lado, el informe también recoge que siete centros de salud de la capital no presentaban ninguna cita disponible en el momento del estudio.

Los centros con mayor demora media son el centro de salud Portada Alta (16,5), centro de salud Carlinda (15,33 días), el centro de salud El Cónsul (15 días), el centro de salud Huelin (15 días), el centro de salud Delicias Málaga (14 días), el centro de salud Miraflores de los Ángeles (14 días) y el centro de salud Nueva Málaga (14 días).

En el informe también se señala la incongruencia de que en un mismo centro, y en un tiempo de observación tan corto, puedan coexistir demoras de cero días, con tiempos de espera superiores a la semana, incluso de hasta 15 días, y casos en los que directamente no ofrece ninguna cita disponible.

“Este hecho refleja la inexistencia de gestión de colas —y de gestión en general— y hacen que la obtención de una cita dependa más del azar que de una planificación del servicio por parte de sus responsables”, destacan.

Saturación de Urgencias

Como conclusión final, los autores sostienen que estos resultados son indicativos de una “pésima calidad asistencial” y de “importantes dificultades de accesibilidad”, que suponen un “riesgo para la seguridad de los pacientes”. Asimismo, defienden que estos obstáculos para acceder a la Atención Primaria son una de las causas de la saturación de los servicios de Urgencias hospitalarias y de la “desafección paulatina a la sanidad pública”.

El pasado mes de noviembre, el grupo de jubilados del SAS ya publicó un manifiesto de denuncia, firmado por 748 profesionales jubilados, en el que advertían del “deterioro evidente y progresivo” que sufre la sanidad pública y en el que incluían también una serie de propuestas de mejora.

Su objetivo como grupo, afirman, es monitorizar y, en su caso, denunciar la situación de deterioro, sensibilizar a la población general y a los actuales responsables, ofrecer asesoramiento y participar en las campañas y movilizaciones enfocadas a la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad en Andalucía.